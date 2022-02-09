Arriva a sentenza il processo nato dall’operazione denominata “Sister Mary” scattata nel lontano 2005. Non regge l’accusa

Tutti assolti dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia, presieduto dal giudice Gianfranco Grillone, i dieci imputati del procedimento penale nato dall’inchiesta antidroga denominata “Sister Mary” condotta nel 2005 dai carabinieri di Serra San Bruno. Il dibattimento si era aperto nel giugno del 2018 dopo sei anni di stallo dinanzi al gup.

La travagliata storia di tale procedimento penale ha travalicato gli stretti confini provinciali avendo accumulato ritardi record. Ma alla fine gli imputati non hanno beneficiato della solita prescrizione, ma sono stati assolti per non aver commesso il fatto, segno che non ha retto l’inchiesta. La richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura di Vibo Valentia risale al settembre 2011 e dinanzi al gup si sono registrati ben 13 rinvii di fila o per la mancata traduzione in aula di qualcuno degli imputati, o per difetti di notifica agli imputati ed ai loro difensori, oppure per concomitanti impegni di qualche difensore. [Continua in basso]

Concorso in spaccio e detenzione di cocaina e marijuana, con l’aggravante dell’ingente quantità, le accuse mosse a vario titolo agli imputati. Lo stesso pm Cecilia Rebecchi, al termine della requisitoria, ha però formulato richiesta di assoluzione per gli imputati. Il Tribunale ha quindi assolto: Piero Sabatino, 39 anni, di Gerocarne (già condannato nel processo “Luce nei boschi” quale presunto braccio-destro del boss delle Preserre, Bruno Emanuele); Bruno Sabatino, 41 anni, di Gerocarne; Domenico Monardo, 48 anni, di Gerocarne; Girolamo Macrì, 45 anni, di Soriano Calabro; Concetto Trovato, 46 anni, di Lamezia Terme; Daniela Voci, 43 anni, di Catanzaro; Cosimo Passalacqua, 45 anni, di Catanzaro; Lorenzo Idà, 39 anni, di Gerocarne, Francesco De Fina, 44 anni, di Sant’Onofrio; Carmelo Columbro, 59 anni, di Vibo Valentia.



Impegnati nel collegio di difesa, gli avvocati: Giuseppe Orecchio, Vincenzo Galeota, Bernardo Ceravolo, Leopolodo Marchese, Antonietta Villella. Osvaldo Rocca.

LEGGI ANCHE: Soriano, l’omicidio del giovane Giurlanda: morire per niente, quattordici anni di oblio

Giuseppe De Masi, il delitto imperfetto a Soriano: la professione d’innocenza degli uomini sull’auto bianca