PHOTO
I Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia ieri pomeriggio hanno tratto in arresto Fabio Parrinello (foto), di 38 anni, a cui hanno contestato il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
I militari della Stazione di Pizzo, nel corso di una serie di perquisizioni domiciliari eseguite a Pizzo, hanno rinvenuto presso l’abitazione dell’uomo 80 grammi di hashish pronta per essere immessa sul mercato.
Gli uomini dell’Arma hanno altresì rinvenuto materiale per il confezionamento e denaro contante in banconote di piccolo taglio ritenuto provento dell’attività di spaccio. Il 38enne, con alle spalle già diversi precedenti penali, si trova ora ristretto ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.