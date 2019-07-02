Alcuni colpi di pistola hanno raggiunto il giovane in diverse parti del corpo. Indaga la polizia

Sparatoria vicino un bar a Vena di Ionadi. Un 32enne è stato raggiunto da diversi colpi di pistola ed è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia. All’origine della sparatoria una lite. Di una certa gravità le ferite riportate dalla vittima – Alessandro Musumeci, 32 anni, di Vibo Marina – al quale stanno prestando le dovute cure i sanitari dello “Jazzolino”. Il giovane si trova in sala operatoria poichè è stato colpito al fianco sinistro. Non si escludono lesioni interne. Sul posto per i rilievi e l’avvio delle indagini si è portata la Squadra Mobile di Vibo Valentia che sta cercando di ricostruire nei dettagli l’accaduto. SEGUONO AGGIORNAMENTI