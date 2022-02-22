Nell'abitazione dell'uomo è stata trovata anche una stanza segreta dietro una botola nella parete. È accusato di tentato omicidio ed è stato portato in carcere

È stato individuato e fermato dai carabinieri il presunto autore della sparatoria avvenuta a Ricadi il 16 febbraio scorso. Si tratta di Nicola Cilurzo, 51 anni, di Vena Superiore e già noto alle forze dell’ordine. Dopo alcuni giorni di irreperibilità, è stato localizzato nella sua abitazione all’interno della quale i militari dell’Arma hanno anche individuato una stanza segreta, a cui si accede attraverso una botola ricavata in una parete e che forse avrebbe voluto utilizzare per continuare a nascondersi. [Continua in basso]

La sparatoria è avvenuta in pieno centro a Ricadi, nella piazza principale. Tre i colpi sparati all’indirizzo di Antonio Paparatto, 51 anni, di Ricadi, anche lui ben noto alle forze dell’ordine per vari reati. Quando i carabinieri della Compagnia di Tropea sono giunti sul posto hanno trovato a terra due ogive, tre bossoli e una munizione inesplosa, tutti calibro 7.65, segno che a fare fuoco era stata probabilmente solo un’arma. Degli autori, però, non vi era traccia e anche la stessa vittima dell’agguato si era dileguata.



Grazie alle testimonianze e agli indizi raccolti sul posto, gli investigatori hanno poi appurato che poco prima delle 8 da un’auto sarebbero stati sparati tre colpi di pistola all’indirizzo di un pregiudicato appena uscito da uno dei bar della piazza. Scampato miracolosamente all’agguato, lo stesso sarebbe poi salito a bordo della propria auto mettendosi all’inseguimento degli aggressori. Rintracciata a distanza di qualche ora, la vittima ha confermato la ricostruzione non fornendo però utili indicazioni all’identificazione degli autori.



Gli inquirenti hanno ora individuato il presunto responsabile e anche il movente, che sarebbe dovuto a dissidi di natura personale fra i due. Cilurzo è accusato di tentato omicidio ed è stato condotto nel carcere di Vibo Valentia. Nicola Cilurzo è difeso dall’avvocato Paola Stilo.

