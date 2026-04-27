I carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio hanno dato seguito al provvedimento emesso dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro. Per l’uomo è prevista anche la libertà vigilata per tre anni dopo la pena residua
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I Carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo residente a Stefanaconi, Alessandro Bartalotta, 35 anni, destinatario di un provvedimento emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro, ufficio Esecuzioni penali.
La sentenza divenuta irrevocabile
Il provvedimento trae origine da una sentenza divenuta irrevocabile emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con condanna a 10 anni di reclusione per reati in materia di associazione per delinquere di tipo mafioso e altri gravi delitti contro il patrimonio, commessi nel territorio di Stefanaconi.
La pena residua e la libertà vigilata
Per l’uomo, che ha già trascorso oltre 5 anni in regime di custodia cautelare in carcere, restano da scontare 4 anni e un mese di reclusione. Alla detenzione si aggiunge anche la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 3.
Al termine delle formalità di rito, lo stesso è stato tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.