I Carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo residente a Stefanaconi, Alessandro Bartalotta, 35 anni, destinatario di un provvedimento emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro, ufficio Esecuzioni penali.

La sentenza divenuta irrevocabile

Il provvedimento trae origine da una sentenza divenuta irrevocabile emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con condanna a 10 anni di reclusione per reati in materia di associazione per delinquere di tipo mafioso e altri gravi delitti contro il patrimonio, commessi nel territorio di Stefanaconi.

La pena residua e la libertà vigilata

Per l’uomo, che ha già trascorso oltre 5 anni in regime di custodia cautelare in carcere, restano da scontare 4 anni e un mese di reclusione. Alla detenzione si aggiunge anche la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 3.

Al termine delle formalità di rito, lo stesso è stato tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.