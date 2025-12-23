Emergono ulteriori dettagli riguardo alla rapina compiuta ieri a Paravati da ignoti ai danni di un distributore di carburante della Esso. A iniziare dall’ammontare del bottino, stimato in circa 800 euro. I due rapinatori, con il volto coperto da un passamontagna, secondo un’attenta ricostruzione sono entrati in azione alle 18 circa, quando le ombre della sera avevano fatto capolino da un pezzo. Provenienti da sud, a bordo di una Fiat 500 X di colore marrone, una volta entrati all’interno del distributore hanno puntato la pistola in direzione del dipendente in quel momento in servizio, costringendolo ad accompagnarli alla cassa e a consegnargli l’incasso della giornata. Subito dopo, la ripartenza a bordo dell’automobile, sempre in direzione sud, non mancando di dar vita a vere e proprie scene da Far West o, per restare all’attualità, da “stesa” camorristica. Mentre si davano alla fuga, infatti, i rapinatori hanno sparato all’impazzata in aria. Almeno tre i colpi esplosi, incuranti del fatto che l’area fosse densamente abitata e del rischio di farsi notare. Quest’ultimo, ulteriore dettaglio, la dice lunga sulla tracotanza e presunzione d’impunità dei rapinatori e sulla gravità dell’atto criminoso, tra l’altro su un territorio che nelle ultime settimane ha visto alzarsi l’asticella e consumarsi altri casi del genere, sempre ai danni di esercenti.

Proprietari di negozi, bar e quant’altro che, a questo punto, non dormono sonni tranquilli e vivono nella paura. Il 19 novembre scorso, solo per elencarne uno regolarmente denunciato, sempre a Paravati due rapinatori a volto coperto hanno preso di mira una Posta privata, e anche il quel caso armati di pistola si sono fatti consegnare l’incasso della giornata dandosi successivamente alla fuga. La sensazione, a questo punto, e che ci sia una banda che da un po' opera sul territorio e in quelli circostanti. Sul posto anche ieri sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e per cercare di individuare gli autori della rapina. Al vaglio degli investigatori anche i sistemi di videosorveglianza presenti all’interno del distributore e nelle aree circostanti. Toccherà a loro cercare di capirne di più.