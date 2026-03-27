Incontro con forze dell’ordine, Protezione civile e amministrazioni locali per valutare le criticità idrogeologiche di un’area ad alta densità turistica. Individuate opere per contenere il rischio e prevenire fenomeni legati al maltempo

Si è svolto in Prefettura a Vibo Valentia un incontro istituzionale dedicato alle criticità idrogeologiche legate alla strada turistica “Briganteo”, infrastruttura realizzata per collegare Drapia e Tropea. La riunione, presieduta dal prefetto Anna Aurora Colosimo, ha visto la partecipazione del Procuratore della Repubblica, dei vertici provinciali delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, dei rappresentanti della Protezione civile regionale, della Provincia e delle amministrazioni locali interessate.

Dal comunicato diffuso dopo l’incontro emerge come l’obiettivo fosse «esaminare la situazione relativa alle criticità riscontrate nello stato dei luoghi conseguenti al completamento della strada turistica “Briganteo”», con un confronto tra tutti i soggetti coinvolti per valutare interventi e responsabilità.

Le criticità emerse dai sopralluoghi

Nel documento si sottolinea che «è stata effettuata un’analisi approfondita delle problematiche emerse, con particolare riferimento agli esiti dei sopralluoghi condotti dal Corpo dei Vigili del Fuoco e del Gruppo forestale dei Carabinieri».

Le principali criticità riguardano il versante interessato dall’opera e la gestione delle acque. In particolare, si evidenzia «l’esigenza di interventi volti al miglioramento della regimazione delle acque di ruscellamento» oltre alla necessità di intervenire sulla stabilità dei terreni.

La nota precisa infatti che occorre procedere anche alla «messa in sicurezza della scarpata mediante opere di stabilizzazione», con l’obiettivo di evitare «l’apporto di materiale solido verso valle e ridurre i rischi connessi a eventi meteorici avversi».

La richiesta di interventi rapidi e coordinati

In chiusura, il prefetto ha richiamato tutti gli enti coinvolti alla necessità di agire in tempi brevi. In particolare, è stata evidenziata «l’assoluta priorità di garantire adeguate condizioni di sicurezza», accompagnata dall’invito a «pervenire in tempi celeri e certi alla risoluzione delle criticità riscontrate».

Un passaggio che pone l’accento sul ruolo del Comune di Drapia, indicato come riferimento per l’attuazione degli interventi: «Mediante un impegno concreto e coordinato volto alla realizzazione degli interventi necessari».

L’obiettivo, viene ribadito, è quello di «tutelare l’incolumità pubblica e la salvaguardia del territorio», in un’area già esposta a fragilità idrogeologiche.