Oggi pomeriggio sopralluogo del primo cittadino di Vibo per individuare le cause che hanno determinato l’ennesimo smottamento

All’indomani del nuovo cedimento che ha determinato la sospensione della circolazione, in via Roma a Longobardi si sono presentati il sindaco Maria Limardo, accompagnata dall’assessore ai lavori pubblici Giovanni Russo e dal personale dell’ufficio tecnico di Palazzo Luigi Razza per verificare di persona le condizioni del manto stradale e capire cosa abbia provocato l’ennesimo smottamento. Al sopralluogo anche l’impresa che ha eseguito i lavori di rifacimento del manto stradale. «Siamo qui – ha affermato il sindaco Maria Limardo – per accertare le cause che hanno provocato il nuovo cedimento e individuare i responsabili». [Continua in basso]

Chiusa a tempo indeterminato

Nel frattempo l’arteria che collega la città capoluogo alle marinate resterà chiusa a tempo indeterminato. Così si legge nell’ordinanza n. 33 «tenuto conto che non esistono le condizioni minime di sicurezza per la transitabilità del medesimo tratto stradale in nessuno dei due sensi di marcia». La Polizia locale ha ordinato pertanto la «chiusura con decorrenza immediata e fino a cessate esigenze determinate dal ripristino delle condizioni di sicurezza».