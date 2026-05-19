Il consigliere provinciale ha effettuato un sopralluogo: «Avvio dei lavori dopo un percorso istituzionale e tecnico portato avanti per settimane»

A distanza di un mese dal Tavolo Tecnico tenutosi in Prefettura, sono iniziati oggi i primi interventi sulla sp 53 “Vazzano-Vallelonga”, un passaggio importante verso il ripristino della piena percorribilità della strada e della sicurezza della viabilità, dopo il via libera dell’Anas che “in via eccezionale” si è assunto l’onere di un intervento che riguarda una strada provinciale e non statale.

Lo conferma il consigliere provinciale Vincenzo La Caria, presidente della Commissione Viabilità della Provincia di Vibo Valentia, che si è recato sul posto per un sopralluogo di natura tecnico-istituzionale, finalizzato a verificare direttamente lo stato dei luoghi e l’avvio delle attività programmate.

La Caria: «Primo step»

«L’avvio dei lavori rappresenta il risultato di un percorso istituzionale e tecnico portato avanti in queste settimane attraverso un costante coordinamento tra la Presidenza della Provincia, la Commissione Viabilità e gli uffici tecnici competenti - ha evidenziato il consigliere La Caria -, con l’obiettivo di affrontare una criticità rilevante per il territorio e garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza e percorribilità della strada. L’intervento avviato costituisce un primo passaggio operativo nell’ambito di un’attività che la Provincia continuerà a seguire con attenzione».

L’attività – si legge in una nota della Provincia – svolta ha consentito di mantenere alta l’attenzione su una problematica particolarmente rilevante per il territorio, favorendo interlocuzioni e approfondimenti utili all’individuazione di una soluzione immediata per la riapertura della strada in condizioni di sicurezza.

Il tavolo tecnico in Prefettura

Un contributo significativo è stato assicurato al riguardo dalla Prefettura di Vibo Valentia che, attraverso il Tavolo Tecnico, ha favorito il coordinamento tra gli enti coinvolti, così come da Anas per il supporto operativo fornito.

L’intervento avviato – conclude la nota – costituisce una prima risposta concreta alle esigenze del territorio e si inserisce in un più ampio percorso sul quale la Provincia di Vibo continuerà a lavorare per il superamento definitivo delle criticità esistenti.