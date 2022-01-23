Il numero dei mici uccisi è nel frattempo salito da dodici a tredici. Altri due stanno lottando tra la vita e la morte, assistiti in clinica dai volontari

La strage di gatti denunciata nelle scorse ore dalla nostra testata sta facendo grande “rumore” e creando indignazione e sconcerto tra gli amanti degli animali, e non solo. Un gesto di una crudeltà unica, attuato con tanto di pastone e osso avvelenati a fungere da trappola mortale. Nel frattempo il numero dei mici uccisi è salito purtroppo da dodici a tredici (altri due stanno lottando in clinica per rimanere in vita, accuditi da volontari). Sul caso interviene con una ferma condanna anche il sindaco Salvatore Fortunato Giordano. «Un gesto che non fa onore alla Comunità – sottolinea al riguardo il primo cittadino di Mileto – ed è sintomo di cattiveria e mancanza di senso di tolleranza. La legge del taglione anacronistica, che ci riporta indietro nel tempo.

Condanno fortemente questo atto di violenza nei confronti di piccoli esseri indifesi, con lo stratagemma, anch’esso ulteriore aggravante, di offrire del cibo. Spero che il Ministero dell’Interno – prosegue – ci dia il finanziamento per l’ampliamento della videosorveglianza, per poter meglio controllare il territorio e mi auguro che il reo venga assicurato alla giustizia dagli Organi di Polizia giudiziaria». La strage dei felini è avvenuta nella frazione Paravati, nel vico di via Trieste. Sul caso, qualcuno ha pensato bene di inoltrare regolare denuncia ai carabinieri della locale stazione, i quali al momento sono al lavoro per cercare di individuare gli artefici della morte dei poveri animali. A dimostrazione del fatto che non tutti si ritrovano senza cuore come questi vili e ignobili spargitori di veleno.

