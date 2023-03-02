Il presidente della Repubblica ha raggiunto in auto l'ospedale San Giovanni di Dio dove sono ricoverate 15 persone per poi spostarsi al Palamilone

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato giunto a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio avvenuto domenica mattina nelle acque antistanti Steccato di Cutro. Al momento sono 67 le vittime tra cui anche donne e bambini. Il Capo dello Stato, che è atterrato all’aeroporto Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto, ha raggiunto in auto l’ospedale San Giovanni di Dio dove sono ricoverate 15 persone, i superstiti del naufragio.

Il presidente, accolto all’arrivo da alcuni applausi, all’ingresso del nosocomio è stato ricevuto dal commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone Simona Carbone e dal direttore sanitario Lucio Cosentino che lo hanno accompagnato nei reparti. Successivamente Mattarella è recato al poco distante Palamilone, la struttura sportiva, dove sono state sistema le bare, e dove incontrerà i parenti e renderà omaggio alle vittime della tragedia.

Attesa per Elly Schlein

Attesa anche la neosegretaria del Pd, Elly Schlein. La leader dei dem, proprio nelle scorse ore, aveva chiesto spiegazioni al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in ordine al mancato intervento da parte della Guardia costiera, dopo che nelle ultime ore il capitano della guardia costiera di Crotone, Vittorio Aloi, ha affermato che si poteva uscire in quelle condizioni meteorologiche.

