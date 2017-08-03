In tarda mattinata l’arrivo del 50enne partito ieri mattina dall’isola delle Eolie. La traversata per sostenere Telethon nella ricerca delle cure per le malattie rare

Si è conclusa nella tarda mattinata sulla spiaggia di Tropea, la traversata a nuoto di Vincenzo Notarianni, che ha deciso di attraversare a nuoto il tratto di mare che separa l’isola di Stromboli alla costa vibonese. Sessanta chilometri di mare aperto per sollevare l’attenzione sulle quotidiane difficoltà delle famiglie con figli autistici e sostenere l’aiuto a Telethon nella ricerca delle cure sulle malattie rare. Partito alle ore 8 di ieri mattina da Stromboli, Vincenzo Notarianni, 50 anni, biologo originario di Tropea ma da tempo residente in provincia di Asti, ha raggiunto la costa vibonese dopo quasi 30 ore di fatiche, dichiarandosi stremato all’arrivo ma consapevole di aver compiuto un’impresa importante.

E’ stato scortato da due imbarcazioni: una della Guardia costiera con a bordo il medico di Tropea Domenico Tavella, attualmente residente a Verona, l’altra – di supporto – con a bordo persone del circolo nautico. All’arrivo in spiaggia, Vincenzo Notarianni è stato premiato con una targa dall’assessore al Turismo del Comune di Tropea, Sandro D’Agostino. Ad attendere Vincenzo Notarianni in spiaggia tanti amici e parenti, ma soprattutto i suoi tre figli che l’hanno sempre incitato a non mollare nell’impresa. Fra loro anche il bimbo di 9 anni di Vincenzo, affetto da autismo e che oggi ha trasformato il suo papà in uomo da record.

Ad accogliere “l’uomo della traversata” presente naturalmente una delegazione di Telethon.