«Desidero esprimere, a nome mio e dell’intera comunità di Gerocarne, le più sentite congratulazioni alla Magistratura, all’Arma dei Carabinieri e a tutti coloro che, con professionalità, dedizione e senso dello Stato, hanno contribuito a segnare una svolta significativa nelle indagini sulla tragica morte dell’amico Filippo Ceravolo». Lo scrive in una nota Pasquale Vivona, sindaco di Gerocarne a seguito del blitz antimafia scattato all’alba che ha portato all’arresto, dopo 13 anni, dei presunti autori dell’omicidio del 19enne di Soriano.

Per il primo cittadino: «Questo importante risultato rappresenta un passo fondamentale verso la verità e la giustizia, valori imprescindibili su cui si fonda la nostra convivenza civile e la fiducia nelle istituzioni. Rivolgo inoltre un pensiero di rispettosa vicinanza al papà Martino Ceravolo e alla sua famiglia, che in questi anni di dolore hanno sempre confidato nello Stato, senza mai smettere di credere nella giustizia. La loro dignità e la loro forza sono esempio per tutti noi».

Infine il sindaco Vivona ribadisce: «La nostra comunità continuerà a stringersi attorno alla famiglia Ceravolo, rinnovando l’impegno collettivo affinché verità e giustizia possano prevalere sempre».