Già ristretto ai domiciliari dal 4 marzo scorso, era stato rimesso in libertà. Acquisiti ulteriori elementi, i carabinieri lo hanno ora condotto in carcere a Vibo

I carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Serra San Bruno, unitamente ai militari della Stazione di Vazzano, hanno eseguito un provvedimento cautelare in carcere emesso dal gip del Tribunale di Vibo Valentia, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di Domenico Tassone, 35enne di Soriano Calabro, per il reato di tentata estorsione in concorso nei confronti di una ditta edile di Arena.



Tassone, insieme a Salvatore Zannino, 42 anni, di Sorianello, era già stato tratto in arresto in custodia cautelare agli arresti domiciliari il 4 marzo 2020 per lo stesso reato. Il 35enne, però, era stato scarcerato in data 16 aprile 2020 a seguito di declaratoria di inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari.



Nell’ultimo periodo, tuttavia, sono state raccolte ulteriori risultanze investigative dai militari della Compagnia di Serra San Bruno e dalla Stazione di Vazzano che hanno permesso di mettere in risalto l’elevatissimo “rischio di recidivanza e di inquinamento probatorio” in capo all’indagato al quale, quindi, è stato applicato il regime carcerario. Lo stesso, terminate le formalità di rito, è stato ristretto nella casa circondariale di Vibo Valentia a disposizione dell’autorità giudiziaria.