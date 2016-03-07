La vittima è Mauro Coletto, 51 anni. In passato aveva gestito un agriturismo nel Vibonese.

E’ giallo in Piemonte. Un uomo è stato ritrovato carbonizzato all’interno della sua auto, a Sant’Antonino di Susa, nel Torinese.Si tratta di Mauro Coletto, 51 anni, viveva a Moncalieri, con le due figlie e la moglie. Coletto, aveva gestito, in passato, un agriturismo a Capo Vaticano ed era stato sentito come testimone, nel processo ‘Black Money’ contro la cosca Mancuso.

Coletto aveva dichiarato ai giudici di non aver ricevuto alcuna pressione per la vendita dell’agriturismo ‘L’agrumeto’. Da una prima ricostruzione si è pensato ad un suicidio ma, gli inquirenti vogliono vederci chiaro e la Procura ha aperto un fascicolo per omicido. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare i risultati dell’autopsia.