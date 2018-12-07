Per rimuovere il mezzo pesante si è portata sul posto un’autogru dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo. Lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo sono impegnati in questi minuti nelle operazioni di rimozione di un autoarticolato che trasporta legname rimasto incastrato in un tornante della strada provinciale n. 54 che da San Nicola da Crissa procede verso Filogaso, a circa due chilometri da quest’ultimo centro abitato. Sul posto, per sbloccare il pesante automezzo, è appena giunta anche l’autogru del Comando provinciale tramite la quale si procederà ora alle operazioni necessarie per consentire la ripresa della marcia dell’autoarticolato. La circolazione stradale ha subito notevoli disagi e si sono formate lunghe code nei due sensi di marcia. Le operazioni di messa su strada del mezzo pesante si sono concluse positivamente intorno alle 20.10 e il traffico è ripreso regolarmente.