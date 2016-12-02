Un 36enne è deceduto sul colpo questa mattina a causa di un incidente sul lavoro nelle campagne della frazione Favelloni. Particolarmente complicate le operazioni di recupero del corpo per i Vigili del fuoco

Grave incidente sul lavoro a Favelloni, frazione di Cessaniti. Un uomo di 36 anni, Maurizio Purita (foto in basso), del posto, è rimasto schiacciato dal suo trattore che, per cause ancora da accertare, si è ribaltato mentre era in funzione schiacciando l’uomo che ne era alla guida. Il tragico episodio è avvenuto in una zona impervia.

Particolarmente complicate, di conseguenza, le operazioni di recupero del corpo per la squadra dei Vigili del fuoco accorsa sul posto. Luogo in cui si sono recati anche gli operatori sanitari e un’eliambulanza del 118, i quali, tuttavia, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso del 36enne che, con ogni probabilità, è morto sul colpo.