Dopo la morte del piccolo Francesco, 3 anni e mezzo, il primo cittadino di Vibo Valentia affida ai social un messaggio alla città: «Abbiamo scelto il silenzio nel giorno del lutto. Ascolteremo tutte le segnalazioni, ma gli uffici sono da sempre al lavoro per risolvere le criticità».

«Sento la necessità di parlare ai miei cittadini. In questi giorni, la tragedia del piccolo Francesco ci ha addolorato tutti. Ha addolorato me profondamente ed è un dolore che non supererò con molta facilità».

Inizia così il messaggio che il sindaco di Vibo, Enzo Romeo, ha affidato ai social, intervenendo per la prima volta dopo il tragico incidente nel Parco urbano che è costato la vita a Francesco Mirabelli, un bambino di appena tre anni e mezzo travolto e ucciso da una trave lungo il percorso fitness.

Romeo ha spiegato di aver scelto il silenzio nei giorni immediatamente successivi all’accaduto: «Ho scelto e abbiamo scelto come amministrazione il silenzio nel giorno del dolore profondo della famiglia, dei suoi genitori e di tutta l'intera cittadinanza». Un atteggiamento, ha aggiunto, motivato dal rispetto: «L'onda emotiva che oggi pervade la città è sicuramente frutto di questa tragedia e la rispetto, la rispetto profondamente».

Il sindaco ha poi riconosciuto che l’incidente ha acceso l’attenzione dei cittadini sulle condizioni delle aree pubbliche: «Questa stessa onda ha innescato un'attenzione dei cittadini. Attenzione che io apprezzo perché essere attenti alle problematiche e alla criticità della città significa essere una cittadinanza attiva. Ovviamente quando queste rilevanze, quando queste criticità vengono messe in evidenza senza strumentalizzazioni».

Romeo ha ricordato che già dall’inizio del suo mandato i cittadini avevano la possibilità di segnalare criticità tramite il sito web del Comune: «Questo penso che sia già un atto di per sé di apertura e di capacità di ascolto delle problematiche da parte dei cittadini».

Infine, ha garantito l’impegno dell’amministrazione a verificare e affrontare le situazioni di rischio: «Da un anno ci siamo fatti carico di annose e innumerevoli criticità, non siamo stati fermi. Abbiamo fatto innumerevoli verifiche e continueremo a farle. È un lavoro incessante. Per cui, da parte mia, da parte del sindaco della città, non può che esserci intanto una volontà di ascolto a tutte le possibili segnalazioni e nello stesso tempo rassicurare la cittadinanza sul fatto che gli uffici e tutti quanti noi siamo al lavoro per far sì che queste criticità, se ci sono, vengano risolte».