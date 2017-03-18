L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi al Pennello. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia municipale. Sulla via pende un’ordinanza di chiusura ma l’area non sarebbe stata transennata

Una Bmw X3 di colore scuro è finita dentro lo smottamento che ha interessato il lungomare del popoloso quartiere Pennello a Vibo Marina, ribaltandosi. Il fatto è avvenuto poco dopo le 19 di questa sera.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia municipale. Quasi illeso il conducente che nel ribaltamento dell’auto ha riportato qualche lieve contusione.

Sulla strada lungo la quale è avvenuto l’incidente (il lungomare nel tratto tra via Aosta e via Pennello) pende un’ordinanza di chiusura emessa dal sindaco di Vibo Valentia Elio Costa a causa del fenomeno di erosione costiera che notoriamente interessa il litorale del quartiere Pennello. Secondo però quanto riferito da alcuni residenti, la chiusura non sarebbe stata segnalata da alcun cartello né da transenne.

