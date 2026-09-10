Strada temporaneamente chiusa al traffico e pesanti disagi alla circolazione. Ancora da chiarire la dinamica dell’impatto. Sul posto forze dell’ordine e Anas

Tre persone sono morte e una quarta è rimasta ferita in un grave incidente stradale avvenuto sulla strada statale 682 «Jonio-Tirreno», nel territorio di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria.

A seguito del sinistro, la statale è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Rosarno, all’altezza del km 3,200. L’incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione e si è reso necessario deviare il traffico direttamente sul posto.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione dell’emergenza e nelle operazioni necessarie per consentire la messa in sicurezza della carreggiata.

Restano da chiarire la dinamica e le cause dell’incidente. Nel frattempo, gli interventi proseguono con l’obiettivo di ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.