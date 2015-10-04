Il convoglio, di ritorno dal pellegrinaggio nazionale a Lourdes, fermo dalle 11.30 di ieri sera nella stazione francese a causa dell'alluvione che ha colpito il Sud del Paese.

Cinque “treni bianchi” dell’Unitalsi di ritorno da Lourdes, in direzione Italia, con a bordo complessivamente 2500 pellegrini, sono rimasti bloccati a causa della devastante alluvione che ha colpito questa notte la Costa Azzurra e la regione francese delle Alpi Marittime. Su uno dei convogli, in particolare, si trovano 451 persone aderenti all’Unitalsi sezione calabrese al rientro in regione e, tra queste, vi sono 33 tra disabili e volontari della sezione vibonese della meritoria organizzazione che hanno preso parte al pellegrinaggio nazionale svoltosi dal 28 settembre al 3 ottobre.

Il treno calabrese, insieme a quello siciliano, si trova dalle 23.30 di ieri sera bloccato nella stazione di Tolone, mentre gli altri convogli sono fermi negli scali ferroviari di Cannes e Marsiglia. Sul posto al momento la Protezione civile e i Vigili del fuoco francesi stanno provvedendo a prestare soccorso fornendo assistenza e generi di prima necessità ai viaggiatori.

Sul convoglio è presente, unitamente a volontari e disabili, il presidente della sezione vibonese Fernando Lampasi il quale, raggiunto telefonicamente, ha rassicurato sulle condizioni dei pellegrini. «Grazie a Dio stiamo tutti bene – ha riferito -, a parte la stanchezza per la lunga sosta. Il nostro treno non è stato direttamente interessato dal maltempo, come invece successo a quello diretto nelle Marche, ma è stato fermato per precauzione qui a Tolone. Le condizioni meteo sono migliorate, al momento c’è il sole. Dovremmo ripartire intorno alle 16.30 di oggi, anche se una prima partenza, prevista per le 11.30 di stamattina, è già stata rimandata».

Aggiornamento – Ripartito il treno dell’Unitalsi con i volontari e i disabili vibonesi