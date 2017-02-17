Proseguono le operazioni del pattugliatore della Guardia costiera partito da Vibo Marina e attualmente dislocato a Lampedusa. Il comandante Fedele: «Grazie ai miei magnifici ragazzi»

Trentasei migranti di origine tunisina, libica e siriana, tra i quali una donna ed un bambino, sono stati salvati dalla motovedetta CP 265 di in forza alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, agli ordini del comandante paolo Fedele e attualmente dislocata a Lampedusa, e dalla Motovedetta Cp 306.

Il soccorso, coordinato dal comandate della 7a squadriglia Lampedusa T. V. (CP) Paolo Monaco, ha permesso di recuperare i migranti partiti dalla Tunisia a bordo di un barcone in legno, poi trasportati nel porto di Lampedusa ed affidati alle cure sanitarie.

Un plauso da parte del comandante Fedele è stato rivolto al proprio equipaggio definito: «unico, devoto alla professione ed alla missione nel Canale di Sicilia. Grazie ai miei magnifici ragazzi della CP 265».

E ancora, «operazioni di questo tipo non possono che generare in me un flusso di brividi. Un equipaggio meraviglioso che amorevolmente accudisce disperate vite umane, rimboccandogli le coperte termiche al fine di lenire il freddo del viaggio, allo stesso modo di un padre e di una madre con i propri figli. Che il Signore li benedica».

