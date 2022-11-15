Nuova sede anche per la Questura di Vibo Valentia e la Stradale. L’annuncio del questore Raffaele Gargiulo a cui subentra Cristiano Tatarelli

Sarà trasformato in Commissariato l’attuale Posto Fisso di Polizia di Tropea. L’annuncio da parte del questore di Vibo Valentia, Raffaele Gargiulo, in partenza per la Questura di Latina. Dalle attuali 15 unità, Tropea avrà quindi un Commissariato con ben 40 poliziotti ed una competenza su centri come Limbadi, Nicotera, Joppolo, Ricadi, Spilinga, Drapia, Parghelia, Zungri, Zambrone e naturalmente la stessa Tropea. Anche la Questura avrà presto una nuova sede, trasferendosi da palazzo Russo (quartiere Sant’Aloe) in un’area attigua alla scuola di Polizia dove verrà trasferita pure la Polizia stradale attualmente ubicata nella storica sede di via Alessandro Manzoni. Raffaele Gargiulo, 59 anni, era arrivato a Vibo due anni fa con provenienza dal Servizio centrale ispettivo del Ministero dell’Interno. Era subentrato ad Annino Gargano, a capo dell’Ufficio di pubblica sicurezza vibonese per un anno e tre mesi. Per Gargiulo, campano di Castellammare di Stabia, quello di Vibo è stato il primo incarico da questore dopo la promozione a dirigente superiore, seguita ai tre anni da vicario alla Questura di Modena. Al suo posto arriva a Vibo Cristiano Tatarelli, promosso questore nel marzo scorso e proveniente dalla Questura di Milano dopo aver diretto per 12 anni la Squadra Mobile di Frosinone.

