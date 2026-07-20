Sei conducenti sono risultati positivi all’etilometro, con tassi alcolemici compresi tra 0,86 e 1,37 grammi per litro, mentre un settimo ha rifiutato il test. Identificate 160 persone. Denunciato anche un sorvegliato speciale trovato fuori casa

Sette automobilisti denunciati, sei dei quali sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, 45 veicoli controllati e 160 persone identificate. È il bilancio del servizio straordinario condotto nella notte del 18 luglio dai carabinieri nel territorio di Tropea, nell’ambito delle attività disposte per aumentare la sicurezza nelle località maggiormente frequentate durante la stagione estiva.

I controlli sono stati eseguiti dai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Tropea, con il supporto delle Stazioni carabinieri di Tropea e Zungri. L’attività si è concentrata soprattutto lungo le principali arterie stradali e nelle zone interessate dal maggiore afflusso di residenti e turisti.

Sei conducenti positivi all’etilometro

Al termine degli accertamenti, sette persone sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia. Sei conducenti sono stati denunciati, allo stato degli accertamenti, per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Le verifiche effettuate mediante gli etilometri in dotazione alle pattuglie hanno fatto emergere valori compresi tra 0,86 e 1,37 grammi per litro. Tassi alcolemici superiori alla soglia di 0,8 grammi per litro, oltre la quale la violazione assume rilevanza penale.

Un settimo automobilista è stato invece denunciato dopo essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. Anche il rifiuto del test costituisce una condotta prevista e sanzionata dal Codice della strada.

Nei confronti delle persone coinvolte sono stati adottati i provvedimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente, compreso il ritiro delle patenti di guida.

Durante il servizio straordinario, i carabinieri hanno complessivamente controllato 45 veicoli, identificato 160 persone ed eseguito cinque perquisizioni personali e veicolari.

Sorvegliato speciale trovato fuori casa

Un ulteriore intervento ha riguardato un uomo già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.

Nel corso di un controllo domiciliare, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tropea non lo hanno trovato all’interno della propria abitazione. L’assenza, secondo quanto accertato dai carabinieri, avrebbe comportato la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione.

L’uomo è stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia. Questo episodio è distinto dalle sette denunce scattate durante il servizio stradale della notte del 18 luglio e porta a otto il numero complessivo delle persone segnalate all’autorità giudiziaria nelle attività descritte.

I servizi rientrano nel più ampio dispositivo predisposto dal Comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia per verificare il rispetto delle misure di prevenzione e contrastare i comportamenti pericolosi per l’incolumità degli utenti della strada. L’attenzione resta particolarmente elevata nei centri costieri e nelle località turistiche, dove durante il periodo estivo si registra un consistente aumento delle presenze e della circolazione veicolare.