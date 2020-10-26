Il panico corre nei gruppi Whatsapp delle mamme della Media per un falso allarme coronavirus. Il dirigente Francesco Fiumara costretto a intervenire: «Serve più responsabilità»

Lezioni sospese alla scuola media di Tropea questa mattina a causa della presenza di un piccolo roditore nei locali del laboratorio. L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata quando il topolino è stato visto aggirarsi in un laboratorio, il dirigente Francesco Fiumara ha fatto subito scattare i protocolli di sicurezza sospendendo le lezioni per una sanificazione urgente dell’intero Istituto.

Nessun allarme Covid, dunque, nonostante le prime voci incontrollate circolate in paese, prontamente smentite proprio dallo stesso dirigente: «Invito tutti a un senso di maggiore responsabilità – ha dichiarato Fiumara -, soprattutto evitando di far circolare foto inopportune sui gruppi WhatsApp. Abbiamo attivato subito tutti i protocolli e le lezioni riprenderanno domani regolarmente, salvo ulteriori imprevisti».