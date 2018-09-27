<p>I carabinieri della Stazione di <strong>Nicotera</strong>, nella frazione <strong>Comerconi,</strong> hanno arrestato l’imprenditore <strong>Danilo Mancuso,</strong> 41 anni, per detenzione di un’arma da fuoco illegale. La particolarità della stessa sta nel fatto che ha dimensioni molto contenute, come una chiave di un auto, e che ha una forma assolutamente anonima che ben si mimetizza con quello che è il suo reale uso, di fatto non apparendo come un’arma, e quindi può potenzialmente essere <strong>trasportata in assoluta discrezione.</strong> Inoltre i militari hanno trovato l’oggetto addosso all’arrestato, e, cosa ben più grave, carica e pronta a sparare. Estendendo poi la perquisizione alla casa dell’uomo, i militari hanno rinvenuto altri <strong>17 colpi per pistola calibro 6,35.</strong> Tutto il materiale, illegalmente detenuto, è stato sequestrato mentre Mancuso, dopo essere stato dichiarato in arresto, è stato tradotto nella casa circondariale di <strong>Vibo Valentia</strong> a disposizione dell’autorità giudiziaria. <div class="space-x"></div><div class="myWrapper"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Filviboneseweb%2Fvideos%2F2172716379717788%2F&show_text=0&width=560" frameborder="0" allowfullscreen> width="560" height="315" style="border: none; overflow: hidden; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div> \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-29027"></div>\n\n</p>