Il progetto promosso da Sos Innovazione Aps e Comune porta nei quartieri consigli pratici per riconoscere i raggiri e reagire senza paura o vergogna

Prosegue sul territorio comunale di Vibo Valentia il progetto “Prevenzione e Contrasto delle Truffe agli Anziani – Rete di comunità”, promosso da Sos Innovazione Aps in collaborazione con il Comune. L’iniziativa punta a portare la prevenzione direttamente nei luoghi di vita e di incontro della popolazione anziana, fornendo strumenti per riconoscere i tentativi di raggiro e affrontare eventuali situazioni sospette.

Nelle ultime settimane il progetto è entrato nel vivo con una serie di iniziative sul territorio. Dopo il primo appuntamento al Centro di Aggregazione Sociale di Vibo Valentia, il percorso ha fatto tappa a Triparni, in occasione della Festa dei Nonni.

Parallelamente, attraverso presidi e attività di prossimità, sono stati incontrati numerosi cittadini, ai quali sono stati distribuiti materiali informativi e fornite indicazioni pratiche. L’obiettivo, spiegano i promotori, è aiutare le persone a «riconoscere i tentativi di truffa e sapere come comportarsi in situazioni sospette».

Attenzione anche agli aspetti psicologici

Il progetto non si limita alla prevenzione dei raggiri, ma affronta anche le conseguenze che una truffa può lasciare sulla persona. Particolare attenzione viene infatti riservata agli aspetti psicologici del fenomeno, attraverso momenti di confronto e attività di supporto rivolte agli anziani.

L’obiettivo è contrastare «paura, vergogna e perdita di fiducia» che possono accompagnare queste esperienze, creando uno spazio nel quale poter parlare delle proprie difficoltà e ricevere indicazioni.

Il percorso proseguirà ora nelle altre frazioni e nei quartieri del territorio comunale. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 16 ottobre alle 19 a Vena Superiore. Successivamente l’iniziativa farà tappa anche a Piscopio e Vibo Marina, mentre date e dettagli saranno comunicati attraverso i canali del progetto.

L’intento dichiarato è quello di costruire una vera rete di comunità, coinvolgendo anziani, famiglie e territorio e «fornendo strumenti concreti per riconoscere situazioni sospette e sapere a chi rivolgersi».

Per rafforzare questo presidio è inoltre attivo tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, il numero verde 333 3403556, dedicato all’ascolto, all’orientamento e alla gestione delle segnalazioni.