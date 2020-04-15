La storia del padre di Paradisoni di Briatico, che ha lasciato il lavoro per accudire i figli, ha commosso tantissimi lettori che ci hanno chiesto di poterlo aiutare. Così abbiamo attivato una raccolta fondi online

Ci eravamo lasciati con un appello pieno di amore e dignità. Gli occhi e le parole di Giacomo hanno colpito dritto al cuore dei calabresi. In centinaia si sono fatti avanti per aiutare questo papà di Paradisoni di Briatico che abbandonato dalla moglie, ha dovuto lasciare il suo lavoro per accudire i suoi due figli Vanessa, 11 anni, e Simone di 6.



Lascia il lavoro per accudire i figli, la storia di Giacomo tra privazioni e dignità – Video



Dopo aver trasmesso il servizio, la nostra redazione è stata inondata da messaggi di incoraggiamento e offerte di aiuto. Semplici cittadini, amministratori, imprenditori e medici. Una macchina della solidarietà che si è avviata spontanea. «Come possiamo fare per aiutare Giacomo?». Ci avete domandato in tanti. E così il nostro network, sempre vicino alla gente, ha deciso di avviare una raccolta fondi attraverso la piattaforma GoFundMe. Campagna raggiungibile a questo indirizzo:



https://www.gofundme.com/f/regaliamo-un-sorriso-a-papa-giacomo?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1

Sarà così possibile effettuare donazioni in modo semplice e trasparente.

Molti anche coloro che si sono mossi individualmente, contattando il signor Giacomo Valeri per recapitargli un sostegno o dei doni (foto a lato). Come ha fatto Francesco Mazzeo, sindaco della vicina Cessaniti, che ha consegnato dei beni alimentari e dei giocattoli ai bambini, grazie ad una catena di solidarietà che si è attivata spontaneamente subito dopo la pubblicazione dell’articolo.