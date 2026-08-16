L’imbarcazione CP 338 della classe 300 “Serie FB Design” si affianca alla CP 808, in servizio da oltre trent’anni. Lunga più di 17 metri, può auto-raddrizzarsi, ha un’autonomia di circa 300 miglia ed è destinata alle operazioni Sar e ai compiti di polizia marittima

I mezzi navali della Guardia Costiera di Vibo Marina si arricchiscono di una nuova unità, che si affianca alla m/v CP 808 che nel 2024 ha toccato i 30 anni di servizio. Si tratta della CP 338, appartenente alla classe 300 “Serie FB Design”, realizzata con criteri costruttivi evoluti, capace di assicurare livelli di performance ancora maggiori rispetto alle precedenti unità SAR (Search and Rescue) e con un utilizzo in attività di ricerca e soccorso d’altura e in compiti di polizia marittima. Le unità di questa classe sono praticamente inaffondabili in quanto capaci di auto-drizzarsi e quindi in grado di operare in condizioni meteomarine proibitive, fino ad un limite di Sea State 6.

Le caratteristiche della CP 338

Costruita nei cantieri navali FB Design, la CP 338 ha una lunghezza di oltre 17 metri. Gli interni e le apparecchiature sono state studiate per ottenere la massima resa. È infatti dotata di sistemi di navigazione di ultima generazione nonché di soluzioni che facilitano il recupero dei naufraghi e consentono agli infortunati gravi un trasporto su barella stabilizzata. L’unità è in grado di raggiungere una velocità di oltre 35 nodi con un’autonomia di circa 300 miglia. L’equipaggio è composto da quattro persone. L’imbarcazione è spinta da una coppia di idrogetti Castoldi turbo-drive 400, abbinati a due motori Scania da 900 cv.