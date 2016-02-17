Domenica 21 febbraio la cerimonia inaugurale dell’opera dedicata all’inventore dell’omonimo sistema di lettura e scrittura per non vedenti, realizzata dall’artista Antonio La Gamba e posizionata questa mattina nei pressi della sede dell’Unione italiana ciechi.

È stata installata questa mattina nella rotonda tra le vie Don Mellano e Don Bosco a Vibo Valentia, una statua dedicata a Luis Braille, ideatore dell’omonimo sistema di scrittura e lettura per i ciechi, e realizzata gratuitamente dall’artista vibonese Antonio La Gamba.

L’opera, commissionata dalla sezione provinciale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, è stata posizionata al centro della rotonda che si trova nei pressi della sede della stessa associazione e rappresenta un dono che l’associazione ha voluto fare alla città.

La stessa sarà inaugurata nel corso di una manifestazione ufficiale che si terrà domenica 21 febbraio, in occasione della giornata nazionale del Braille, alle 9.30 e alla presenza, tra gli altri, delpresidente Uici Vibo Valentia, Giovanni Barberio, del prefetto di Vibo Carmelo Casabona, del sindaco Elio Costa e del presidente della Provincia, Andrea Niglia.

Allieteranno l’evento, presentato da Erica Cunsolo, volto noto de LaC, l’orchestra di fiati “Musica insieme” di Rombiolo, diretta dal maestro Michele Arena; l’“Ensemble orchestrale e corale” e le Majorette dell’Istituto comprensivo “Murmura” di Vibo e gli allievi della Scuola primaria “Don Bosco”.