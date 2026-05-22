Un’altra auto è andata a fuoco questa notte nel Vibonese. È successo a Vallelonga, dove domenica e lunedì si vota per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Ma, secondo fonti investigative, l’inquietante episodio non sembra collegato alla tornata elettorale. Il mezzo andato a fuoco, infatti, risulta rubato a Soverato, dove risiede il proprietario.

L’auto carbonizzata è stata rinvenuta questa mattina dai carabinieri di San Nicola da Crissa, in località Viola, nel territorio comunale di Vallelonga. Si indaga per capire se possa essere stata utilizzata per commettere un altro reato e poi data alle fiamme per cancellare ogni traccia.

Nessun collegamento con la tornata elettorale

In un primo momento, la notizia dell’auto incendiata aveva sollevato preoccupazione in relazione alle imminenti elezioni, che si svolgono in un clima politico piuttosto teso. Nel dicembre scorso, infatti, l’amministrazione di Vallelonga è caduta a causa delle dimissioni contestuali di sei consiglieri comunali, tre di maggioranza e tre di minoranza, che hanno fatto venire meno i numeri necessari per la prosecuzione del mandato della sindaca Maria Grazia Mazzotta, ora ricandidata alla guida del Comune contro l’ex primo cittadino Abdon Egidio Servello, che vanta già tre mandati nel suo curriculum amministrativo.