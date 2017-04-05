I malviventi si sono introdotti nell’istituto scolastico questa notte mettendo a soqquadro i locali, distruggendo computer e lavagne multimediali. Sul posto Polizia e Carabinieri che hanno avviato le indagini

Vandali in azione nell’istituto scolastico “De Maria” di Vibo Marina. Nel corso della notte ignoti si sono introdotti nella scuola elementare e, probabilmente passando per la scala antincendio, raggiunto il piano superiore, hanno devastato le aule, distrutto computer e lavagne digitali, imbrattato i muri. Vetri delle finestre in frantumi e locali a soqquadro. Rovinati anche i lavori dei bambini.

Una brutta sorpresa per gli operatori scolastici che questa mattina hanno aperto l’istituto. Sul posto Polizia e Carabinieri che hanno avviato le indagini. Si cerca anche di capire se il grave episodio possa essere collegato all’iniziativa che si sta svolgendo nel plesso attiguo “Amerigo Vespucci”, evento che mira all’integrazione.

VIDEO | Raid vandalico alla “De Maria” di Vibo Marina, le immagini dello scempio

Intanto tutto il personale della scuola e i genitori degli alunni che questa mattina come di consueto hanno accompagnato i figli a scuola, si sono prontamente messi all’opera per rimettere a posto le aule.