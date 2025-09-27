Devastati i due barbecue presenti e dati alle fiamme il tavolo in legno con relativa seduta. Presentata una denuncia. L'amarezza dell'esponente della locale amministrazione: «Colpiti il senso civico e la crescita del nostro territorio»

Barbecue devastati e tavoli con sedute divelti e date alle fiamme. A Pannaconi, frazione di Cessaniti, presa di mira dai vandali l'area pic-nic, uno spacio nato per offrire ai cittadini un luogo di incontro, svago e socialità.

Tanta l'amarezza per l'accaduto come emerge nelle parole del vicesindaco Nicola Mazzeo: «Questi spazi sono stati creati per tutti, per le famiglie e i bambini, per vivere la comunità in maniera sana. Vederli danneggiati - aggiunge - è un’offesa non solo al lavoro dell’amministrazione ma a tutta la cittadinanza».

«Colpita la comunità»

Per Mazzeo, «il vandalismo non è un semplice danno materiale: è un atto che colpisce il senso civico e la crescita del nostro territorio». L'episodio ha destato sconcerto e suscitato un’ondata di indignazione: «La nostra amministrazione lavora con impegno e sacrificio per fare del bene alla comunità, ma episodi come questo dimostrano purtroppo che non sempre tale impegno viene apprezzato. È evidente che c’è ancora chi non sa custodire e mantenere le opere realizzate per il bene di tutti, dimostrando di fatto una abissale inciviltà».

La denuncia

Quanto accaduto è stato stamani denunciato alle forze dell’ordine, affinché vengano individuati i responsabili e si faccia piena chiarezza. Mazzeo ha infine rivolto un appello a tutti i cittadini: «Custodiamo insieme ciò che appartiene a tutti noi e denunciamo chi non rispetta i beni comuni. Solo con la collaborazione della comunità potremo difendere e valorizzare il nostro patrimonio».

L’amministrazione comunale conferma il proprio impegno nella tutela e nella valorizzazione del territorio, «auspicando che episodi del genere non si ripetano».