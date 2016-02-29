Lo scirocco che ha imperversato ieri sulla città ha spezzato diverse piante all’interno del camposanto della frazione. Sul posto Vigili del fuoco e Municipale. Cutrullà (Pd) tuona: «Intollerabile».

Il forte vento di Scirocco che si è abbattuto ieri su tutta la regione, ha causato ingenti danni scoperchiando tetti, sradicando alberi e danneggiando strutture un po’ dappertutto, dalla costa all’entroterra. Danni a cose e, purtroppo, anche a persone. Come del caso del piccolo di Rombiolo ferito gravemente dalla caduta di un albero.

Albero abbattuto dal vento forte, bimbo di otto anni in gravi condizioni

Danni che hanno interessato anche la città di Vibo Valentia e che in alcuni casi hanno rischiato di mettere a repentaglio l’incolumità delle persone anche tra il capoluogo e le frazioni. Come a Piscopio dove, nel cimitero, alcune piante sono state spezzate dal vento forte e un grosso albero si è abbattuto su una cappella.

Il Vibonese sferzato dallo Scirocco, raffiche oltre i 100 km/h

Eloquenti le immagini di questi minuti in cui Vigili del fuoco e Polizia municipale stanno pianificando le operazioni di rimozione delle piante al fine di scongiurare ulteriori rischi.

«È da tempo che i cittadini di Piscopio denunciano invano lo stato di degrado ed abbandono del cimitero – tuona ora il consigliere comunale del Pd, Giuseppe Cutrullà – e non a caso a cedere sotto il vento forte sono stati alberi secchi e pericolanti, la cui condizione era stata in passato segnalata. Fortunatamente, questa volta, nessuno si è fatto male ma è intollerabile che chi si reca a far visita ai propri defunti possa correre il rischio, al cimitero, di restarci per sempre».