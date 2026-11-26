Possono partire i lavori per il ripristino dell'officiosità idraulica del fosso Calzone a Vibo Marina. La prima sezione del Tar di Catanzaro ha infatti rigettato la richiesta di sospensiva della determinazione del 1° ottobre scorso con la quale la Provincia di Vibo Valentia ha disposto l’aggiudicazione della gara per il lotto di completamento dell’officiosità idraulica nel tratto a valle della strada provinciale numero 95 (ex Statale 522) sul fosso Calzone-Rio Bravo. I giudici amministrativi hanno quindi respinto la domanda cautelare presentata dalla ditta Eurowork srl contro la Provincia di Vibo e nei confronti del Consorzio Conscoop, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Colaci, che si è aggiudicato la gara.

Il ricorso della ditta Eurowork srl era stato promosso anche nei confronti della Sigeco Engineering srl, della Bim-Lab.Net Project srl, della Cooper PoRo Edile Società Cooperativa, della Tecnoappalti Italia srl, della Tre F sas di Vincenzo Franco & C, della Progresso e Lavoro Società Cooperativa- Cpl Polistena, tutte non costituite in giudizio. Per il Tar, ad un sommario esame, proprio della fase cautelare, “non emergono profili di evidente fondatezza del ricorso” ed è anche assente il periculum nei termini riferiti dalla ricorrente, ovvero la natura meramente economica eventualmente ristorabile. La domanda cautelare proposta è stata, dunque, respinta e ciò significa che restano validi i verbali di gara e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, relativo ai lavori per il ripristino dell'officiosità idraulica del fosso Calzone che potranno così avere inizio.