Il Comune di Vibo Valentia ha aperto i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai servizi di refezione e trasporto scolastico per l’anno 2026/2027. Le famiglie interessate avranno tempo fino al 10 settembre per completare le procedure, che dovranno essere effettuate in modalità digitale.

I servizi sono destinati agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale, secondo i requisiti previsti per ciascuna tipologia. L’apertura contestuale delle iscrizioni, spiega Palazzo Luigi Razza, punta a consentire alle famiglie di organizzare in anticipo le attività scolastiche e i relativi servizi di supporto.

Refezione scolastica, come presentare la domanda

Il servizio di refezione scolastica è rivolto agli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia e le scuole primarie dotate di tempo pieno o prolungato.

Le domande devono essere inoltrate esclusivamente online attraverso il Portale genitori del Comune di Vibo Valentia oppure tramite l’app ComunicApp, disponibile per dispositivi Android e iOS. Attraverso gli stessi strumenti sarà possibile anche gestire le comunicazioni relative al servizio.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione prevista, compresa l’attestazione Isee in corso di validità ed eventuali altre certificazioni utili ai fini della valutazione. La scadenza per completare l’iscrizione è fissata al 10 settembre 2026.

Aperte anche le iscrizioni al trasporto scolastico

Entro la stessa data sarà possibile presentare anche la domanda per usufruire del trasporto scolastico.

Il servizio è rivolto agli studenti residenti nel Comune di Vibo Valentia che frequentano gli istituti scolastici cittadini per i quali è prevista l’attivazione del trasporto. Anche in questo caso la procedura dovrà essere completata tramite il Portale genitori oppure utilizzando ComunicApp.

Gli avvisi integrali, con tutte le informazioni e la modulistica necessaria, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia, nelle sezioni dedicate rispettivamente alla refezione e al trasporto scolastico. Per ulteriori chiarimenti le famiglie possono inoltre rivolgersi agli uffici comunali competenti.