Il Bubbles bar di piazza Diaz a Vibo Valentia è stato chiuso poiché, dopo alcuni controlli svolti dalla Polizia municipale, è risultato privo dei necessari documenti per l’esercizio. Gli accertamenti, condotti nei giorni scorsi dai Vigili urbani, hanno così portato il Settore 4 “Territorio e pianificazione urbanistica sostenibile, commercio e attività produttive” del Comune di Vibo a emettere un’ordinanza dirigenziale di chiusura dell’esercizio commerciale. Secondo quanto si apprende dall’ordinanza, il 22 maggio dello scorso anno «il personale della Polizia locale aveva effettuato un sopralluogo, rilevando che un vano catastalmente identificato risultava oggetto di fusione con l’immobile ad uso commerciale senza le dovute autorizzazioni». Il verbale di sopralluogo era stato quindi trasmesso all’Ufficio urbanistica per gli adempimenti di competenza.

Successivamente, l’Urbanistica ha «avviato un procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/1990, notificando alle parti interessate le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001». Con un’ordinanza dirigenziale precedente, risalente al 20 settembre 2024, era «già stata disposta la demolizione e/o la rimozione delle opere realizzate in assenza di titoli autorizzativi e il ripristino dello stato dei luoghi».

L’ordinanza di chiusura emessa ieri, evidenzia come l’attività di somministrazione di alimenti e bevande venisse «esercitata in locali realizzati in assenza di titolo abilitativo o in difformità dai provvedimenti rilasciati, violando le norme in materia di urbanistica, edilizia, igiene e sicurezza». Di conseguenza, il Bubbles bar stava «svolgendo l’attività in assenza dei necessari requisiti previsti dalla normativa di settore».

Il provvedimento di chiusura emesso, dispone anche la «revoca della Scia di somministrazione di alimenti e bevande presentata in data 09/11/2023». Inoltre, è stata «disposta la revoca dell’autorizzazione all’occupazione permanente di suolo pubblico per la collocazione di tavolini e sedie (dehors), con l’ordine di rimozione degli arredi e ripristino dello stato dei luoghi». L’amministrazione comunale, da quanto si evince dal provvedimento, ha inoltre sottolineato la «necessità di evitare una disparità di trattamento rispetto agli altri operatori economici che operano nel rispetto delle normative». Il comunicato stampa della Polizia locale, successivo al provvedimento emesso, sottolinea come «questa importante attività, che si inserisce nei servizi di controllo del territorio, sia volta a tutelare anche i commercianti e le attività commerciali sane di questo territorio».

[AGGIORNAMENTO]

Dallo studio legale dei titolari, in data 28/01/2026, riceviamo e pubblichiamo:

«A seguito di ricorso dinanzi al Tar Calabria - Sezione Prima (RG 638/2025), è stato dapprima ottenuto il Decreto Presidenziale n. 246/2025 del 21.5.2025, che ha accolto la tutela cautelare monocratica imponendo al Comune la revisione della predetta ordinanza comunale;

In pendenza di giudizio, il Comune di Vibo Valentia, riconoscendo l’erroneità e l’insussistenza dei presupposti del provvedimento sanzionatorio, ha emesso l’atto prot. n. 38501 del 27 giugno 2025, con il quale ha disposto la revoca totale dell’ordinanza di chiusura;

Conseguentemente, con Sentenza n. 01172/2025 pubblicata il 03/07/2025, il TAR Calabria ha preso atto del provvedimento di revoca adottato dall’Amministrazione comunale, definendo il giudizio».