Sta suscitando profondo sconcerto l’intimidazione subita dal presidente del Consiglio Comunale di Vibo, Antonio Iannello, la cui auto è stata fatto bersaglio di alcuni colpi d’arma da fuoco mentre si apprestava a parcheggiare nel garage di casa. Un gesto estremamente grave non soltanto per l’obiettivo, la massima carica istituzionale dell’Assemblea consiliare, ma anche per le modalità. Non a caso, infatti, si indaga anche per verificare l’ipotesi di tentato omicidio, visto che l’amministratore era a bordo del mezzo quando sono stati esplosi i colpi.



Immediata la reazione di solidarietà da parte di forze politiche, società civile e istituzioni.

Gruppo consiliare Partito democratico: «Iannello punto di riferimento per tutti noi»

«Il gruppo consiliare del partito democratico di Vibo città e gli assessori del Pd esprimono piena solidarietà e vicinanza al presidente Antonio Iannello per il vile atto subito. Totò, componente del nostro gruppo consiliare, non è solo il presidente del Consiglio comunale, ma un punto di riferimento per noi tutti, esempio di linearità e rettitudine. Al tuo fianco Totò, Senza indietreggiare di un millimetro, non ci faremo intimorire da qualche balordo».

Democratici e Riformisti: «Gesto che non deve rimanere impunito»

«Intendiamo manifestare la massima solidarietà al Presidente del consiglio comunale, l’amico Antonio Iannello, di cui da poco abbiamo appreso essere stato vittima di una gravissima intimidazione». È quanto afferma la capogruppo consiliare di Democratici e Riformisti, Alessandra Grimaldi. «Siamo vicini ad Antonio e alla sua famiglia – prosegue -. Lo incitiamo ad andare avanti senza farsi intimorire nella convinzione che i principi democratici che devono contraddistinguere le amministrazioni non possono arretrare davanti a simili manifestazioni di incivile ed inaudita violenza. L’attacco ad una massima carica istituzionale è un attacco ad un’intera società civile e confidiamo che non rimarrà impunito, stante l’attività concreta che ha contraddistinto negli ultimi periodi l’azione della forze dell’ordine in questo martoriato territorio».

Cuore Vibonese: «Colpita l’intera città di Vibo»

«Il gruppo consiliare Cuore Vibonese esprime la propria piena e sincera solidarietà al Presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia e alla sua famiglia per il grave atto intimidatorio subito». È quanto si legge in una nota firmata dai consiglieri Giuseppe Cutrullà, Danilo Tucci, Giuseppe Russo e Giuseppe Calabria.

«Colpire il Presidente del Consiglio comunale – continuano - significa colpire l’intera città di Vibo Valentia e le sue istituzioni rappresentative. Si tratta di un gesto grave e inaccettabile, che incide sulla serenità della vita democratica e sul corretto funzionamento delle istituzioni locali. Condanniamo con assoluta fermezza ogni forma di violenza e intimidazione: atti di questo tipo rappresentano un attacco alla convivenza civile e al senso di sicurezza della comunità. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e i responsabili siano individuati e assicurati alla giustizia».

Unione Insigniti della Repubblica: «Un vero e proprio agguato»

«Un agguato vero e proprio, che solo per circostanze fortunate non si è trasformato in tragedia. I proiettili non lo hanno colpito, ma hanno centrato il veicolo e il muro della sua abitazione, lasciando un messaggio inequivocabile nella sua violenza e nella sua spregiudicatezza». Cosi Maurizio Bonanno, presidente della sezione vibonese dell’Unione insigniti della Repubblica. «Lo sconcerto è grande. Antonio Iannello non è soltanto una figura istituzionale di primo piano, ma è unanimemente riconosciuto come una persona di specchiate qualità morali, un uomo al di sopra di ogni sospetto, impegnato nella vita pubblica con sobrietà, equilibrio e senso delle istituzioni. Da sempre vicino all’Uir di Vibo Valentia, che riconosce in lui un amico sincero e disponibile. Facendomi interprete dei sentimenti degli Insigniti vibonesi, intendo esprimere pubblicamente sincera e profonda solidarietà, nella considerazione che il grave atto intimidatorio rappresenta un attacco alla sicurezza, alla legalità, al principio stesso secondo cui chi ricopre un ruolo pubblico deve poterlo fare senza temere per la propria vita. Le indagini sono in corso e ci si augura che facciano piena luce sull’episodio, individuando rapidamente i responsabili».

Mammoliti (Pd): «Ora serve una reazione collettiva»

«Il vile e allarmante atto intimidatorio che ha colpito il Presidente del Consiglio di Vibo Valentia Antonio Iannello ci lascia attoniti e sgomenti. Un attacco violento di una gravità inaudita ad una personalità politico/istituzionale che ha fatto della trasparenza e della correttezza amministrativa una paradigmatica cifra di impegno costante e coerente». È quanto afferma l’ex consigliere regionale e componente della direzione nazionale del Pd, Raffaele Mammoliti.

«Una persona sempre disponibile, attenta e scrupolosa che opera quotidianamente in direzione del bene comune senza mai cedere a compromessi – continua Mammoliti -. L’attacco al Presidente rappresenta un attacco alle Istituzioni. C’è bisogno di una reazione collettiva per frenare un’ondata di recrudescenza criminale che prova a rialzare la testa nonostante l’encomiabile lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, che siamo convinti sapranno garantire, come tra l’altro stanno già facendo, il presidio del territorio e la sicurezza nei confronti del Presidente e dell’intera comunità».

Mangialavori (Fi): «Colpita l’intera comunità»

«Esprimo la mia piena solidarietà ad Antonio Iannello per il grave atto intimidatorio di cui è stato vittima. Un gesto vile e inaccettabile che colpisce un uomo delle istituzioni stimato e da sempre impegnato con serietà e correttezza». Così il deputato di Forza Italia e presidente della Commissione bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori.

«Attaccare chi rappresenta le istituzioni – continua – significa colpire l’intera comunità democratica. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine affinché si faccia piena luce sull’accaduto e si restituisca serenità a Iannello e alla sua famiglia».

I coordinatori cittadino e provinciale di Forza Italia: «Gesto vile che non si può tollerare»

«Esprimiamo la nostra più ferma condanna per il grave atto intimidatorio subito dal presidente del consiglio comunale di Vibo Valentia, Antonio Iannello, e gli rivolgiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza. Un gesto vile che colpisce un uomo delle istituzioni e che offende l’intera comunità vibonese. In un momento in cui è fondamentale rafforzare la fiducia nelle istituzioni e nei valori democratici, episodi come questo non possono essere tollerati né sottovalutati. Siamo certi che le forze dell’ordine faranno piena luce sull’accaduto e ribadiamo il nostro impegno, come rappresentanti politici del territorio, a difendere con determinazione la legalità e il rispetto reciproco». È quanto scrivono in una nota il coordinatore provinciale di Forza Italia, Michele Comito, e la coordinatrice cittadina Carmen Corrado.

Noi Moderati: «Attacco alle libertà democratiche»

Noi Moderati, per voce del segretario provinciale Nicola Brosio e del consigliere regionale Vito Pitaro, «esprime profonda vicinanza e sincera solidarietà al presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, Antonio Iannello, vittima di un grave e inquietante atto intimidatorio».

«L’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro l’auto e l’abitazione di un rappresentante delle istituzioni – si legge in una nota di Noi Moderati – costituisce un fatto di eccezionale gravità, che non può essere derubricato a gesto isolato, ma va letto come un attacco diretto alla libertà democratica, alle istituzioni e all’intera comunità vibonese. Atti di questa natura mirano a generare paura e a condizionare l’azione pubblica di chi svolge un ruolo istituzionale. Per questo riteniamo indispensabile una risposta ferma, unitaria e senza ambiguità da parte di tutte le forze politiche, al di là delle legittime differenze di schieramento.

Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano individuati al più presto i responsabili. Allo stesso tempo, ribadiamo la necessità di rafforzare la tutela di chi rappresenta lo Stato e gli enti locali, soprattutto in territori complessi come il nostro».

Maria Limardo (Lega): «Gravissimo»

«Un atto gravissimo e inaccettabile che condanno con viva forza a nome mio personale e della Lega». È quanto scrive in una nota l’ex sindaco Maria Limardo, esponente locale della Lega.

«Gli spari diretti contro l’auto e contro l’abitazione di Totó Iannello, oggi Presidente del Consiglio Comunale di Vibo Valentia – continua Limardo - rappresentano un attacco diretto alle istituzioni, alla democrazia e allo Stato di diritto. Esprimo la mia totale e ferma condanna per quanto accaduto e la piena solidarietà al Presidente, di fronte a un episodio che genera allarme e indignazione. La violenza e l’intimidazione non possono e non devono trovare alcuno spazio nella vita civile e democratica del nostro territorio».

Furci (M5s): «Fare piena luce su quanto accaduto»

«Nell’apprendere con rammarico la notizia del gravissimo attentato al Presidente del Consiglio comunale del capoluogo, a nome del Gruppo Territoriale del M5s esprimiamo la più ampia solidarietà ad Antonio Iannello e alla sua famiglia». È quanto afferma Michele Furci, coordinatore provinciale del Movimento 5 stelle.

«Nel condannare con fermezza il gravissimo atto, il M5S vibonese auspica che si faccia piena luce su quanto accaduto e chi si è macchiato del grave attentato possa essere assicurato alla giustizia nel più breve tempo».

Antonio Lo Schiavo (Avs): «Gesto criminale di gravità inaudita»

«L’episodio criminale consumato nei giorni scorsi ai danni del presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, Antonio Iannello, rappresenta un fatto di gravità inaudita e, oltre che un attacco alla persona e all’amministratore, un attentato diretto e frontale alle istituzioni democratiche e alla convivenza civile». È il commento dell’ex consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, esponente di Alleanza Verdi Sinistra. «Non si può e non si deve sottovalutare la portata di questo gesto inusitato - continua - ma alla condanna e alla solidarietà di queste ore, deve necessariamente seguire una risposta netta e senza tentennamenti da parte della società civile. Affidiamo, ovviamente, agli organi competenti l’individuazione e la condanna dei responsabili, ma spetta a noi, ai cittadini tutti, rigettare con sdegno tutti gli atti intimidatori e respingere con ogni mezzo possibile le azioni di chi, agendo meschinamente nell’ombra, pensa ancora di poter condizionare l’operato amministrativo attraverso il linguaggio della violenza e delle armi».

Schiavello (Fdi):«Vibo non si pieghi alla violenza»

«Esprimo, a nome mio personale in qualità di Capogruppo di Fratelli d’Italia e di Vicepresidente del Consiglio Comunale, la più ferma condanna per il grave e spregevole episodio che ha colpito il Presidente del Consiglio comunale, Antonio Iannello, vittima di un vile atto intimidatorio.

Si tratta di un gesto gravissimo che non può e non deve trovare alcuno spazio nella nostra comunità». È quanto afferma Antonio Schiavello, che esprime «piena solidarietà, vicinanza umana e istituzionale, con l’auspicio che le forze dell’ordine facciano al più presto piena luce sull’accaduto».

«La nostra città – conclude – non può piegarsi alla violenza e alle intimidazioni: le istituzioni devono rimanere unite nella difesa della legalità e della democrazia».

Alecci (Pd): «Iannello coraggioso»

«Intendo esprimere a nome mio e di tutto il Gruppo Consiliare del Partito Democratico la massima solidarietà e vicinanza al Presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, Antonio Iannello, e alla sua famiglia, vittime di un gravissimo atto intimidatorio». Lo scrive in una nota il consigliere regionale dem Ernesto Alecci. «Un gesto vile e violento – prosegue – che, secondo le ricostruzioni, poteva andare ben oltre quello che è successo: cinque colpi di pistola contro la sua auto, mentre Antonio era alla guida, e contro il muro della sua abitazione, per fortuna senza danni alle persone. È importante anche sottolineare la forza e il coraggio di Antonio Iannello che non ha voluto rendere subito pubblica la vicenda, mantenendo un ingombrante segreto, al fine di non interferire con le indagini delle forze dell’ordine, prontamente partite nell’immediato. È comprensibile lo sgomento della comunità vibonese anche perché, con questo gesto, viene colpita una figura centrale della vita politica e amministrativa della Città, un uomo delle istituzioni noto per la sua imparzialità e correttezza. Mi auguro che si possa far luce al più presto sull’accaduto, assicurando alla giustizia questi vigliacchi che vogliono solo il male della nostra regione. Quanto accaduto ci deve mettere ancora di più in guardia, occorre fare di più per garantire la sicurezza dei nostri amministratori e diffondere la cultura della legalità all’interno dei nostri territori».

Porcelli (capogruppo Fi): «Iannello è un galantuomo, gesto inaudito»

«Il grave atto intimidatorio subito dal Presidente del Consiglio comunale Antonio Iannello lascia interdetta un’intera città, per la violenza inaudita con la quale si è deciso di agire nei confronti della massima carica del pubblico consesso, ma anche e soprattutto perché a tutti è ben nota l’integrità morale e l’alto senso di responsabilità oltre che la correttezza istituzionale con la quale il capo dell’assemblea di Palazzo “Luigi Razza” si rapporta alla propria comunità, oltre che a tutti gli eletti». lo afferma il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Vincenzo Porcelli.

«Antonio Iannello – continua - è un galantuomo, una persona pacata, saggia e sempre aperta al confronto. Un motivo in più per ritenere assurdo e inspiegabile quello che si configura come un attacco alle istituzioni democratiche che il gruppo di Forza Italia, guidato Vincenzo Porcelli, unanimemente e fermamente condanna, ritenendo che episodi di questo genere rischino di riportare la città indietro di molti anni».

Condello (Iv): «La parte sana della comunità è con Iannello»

«Esprimo la mia più totale vicinanza e solidarietà al presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, Antonio Iannello, vittima di un agguato, che va condannato con la massima determinazione».

Lo afferma il coordinatore provinciale di Italia Viva, Giuseppe Condello.

«Questi gesti deprecabili – aggiunge Condello – devono trovare la più ferma opposizione non solo da parte delle Forze dell’Ordine, che faranno luce sull’accaduto, ma anche della società civile. Invito Iannello, che conosco come persona perbene e sempre impegnata a fare il bene della propria comunità, ad andare avanti con il suo lavoro. La parte sana della comunità - conclude - è con lui e continuerà a sostenerlo».

Il presidente della Provincia di Vibo: «Iannello persona di grande spessore umano»

«Conosco Antonio Iannello da molti anni e mi lega a lui un rapporto di sincera e profonda amicizia. È una persona di indiscusso spessore umano, politicamente preparata ed esperta sul piano amministrativo, che ha sempre vissuto il proprio impegno istituzionale come servizio alla comunità». È quanto afferma il presidente della Provincia di Vibo, Corrado L’Andolina.

«L’intimidazione subita dal Presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia – continua – rappresenta un fatto grave e inaccettabile, che colpisce non solo le istituzioni, ma anche la dimensione personale e familiare di chi ne è vittima. Come amico, prima ancora che come cittadino, esprimo il mio profondo dispiacere e la mia vicinanza ad Antonio Iannello e ai suoi affetti più cari. Sono fermamente convinto che la passione civile che anima il suo impegno politico, unita alla sua onestà, alla sua generosità e al suo profondo senso delle istituzioni, saprà prevalere su ogni tentativo di intimidazione e su ogni logica di violenza e sopraffazione, che va condannata con fermezza, chiarezza e senza alcuna ambiguità».