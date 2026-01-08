Due residenti sono stati denunciati per aver disatteso il Daspo “Willy”, mentre un uomo è stato segnalato per possesso di sostanze stupefacenti

Proseguono anche dopo le festività i controlli straordinari della Polizia di Stato a Vibo Valentia, con particolare attenzione alle aree di maggiore aggregazione e alla fascia serale e notturna. Le attività, disposte dal Questore, hanno interessato il capoluogo con l’obiettivo di garantire condizioni di tranquillità pubblica attraverso una presenza costante sul territorio.

Nel corso dei servizi, svolti dalle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono state controllate numerose persone e veicoli. Proprio durante la notte tra il 5 e il 6 gennaio, nei pressi di un esercizio pubblico, è stato individuato un residente a Vibo Valentia destinatario di una misura di prevenzione che gli vietava l’accesso e lo stazionamento nei locali pubblici e nelle zone limitrofe del comune. L’uomo è stato denunciato per la violazione delle prescrizioni imposte dal cosiddetto Daspo “Willy” e la sua posizione è ora al vaglio per un possibile aggravamento.

Un secondo episodio analogo si è verificato nella serata del 5 gennaio, quando il personale della Questura, impegnato in un servizio congiunto di controllo del territorio, ha individuato all’interno di un bar cittadino un altro soggetto, anch’egli residente a Vibo Valentia, già colpito dallo stesso divieto. Il provvedimento comprendeva anche il locale in cui l’uomo è stato trovato e, per questo motivo, è scattata una nuova denuncia all’autorità giudiziaria.

Come precisato dalla Questura, il Daspo “Willy” è un provvedimento restrittivo di competenza del Questore, adottato nei confronti di persone coinvolte in risse o aggressioni avvenute all’interno o nelle vicinanze di locali pubblici, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale. La violazione delle prescrizioni comporta conseguenze penali che prevedono la reclusione e sanzioni pecuniarie rilevanti.

I controlli si sono estesi anche alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nella tarda serata dell’Epifania, in via Martiri d’Ungheria, una pattuglia della Squadra volante ha fermato due persone appiedate che, alla vista degli agenti, hanno mostrato un comportamento sospetto. La perquisizione di uno dei due ha portato al rinvenimento e al sequestro di 2,94 gr di hashish, 0,42 di cocaina e 0,37 gr di pillole risultate positive ai test per la stessa sostanza. L’uomo, residente nella provincia di Bari, è stato segnalato alla Prefettura competente per uso personale di stupefacenti.

L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione che la Polizia di Stato sta portando avanti a Vibo Valentia per rafforzare il controllo del territorio e contrastare comportamenti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.