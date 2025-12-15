Nel fine settimana i carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, con l’impiego dei militari dei reparti dipendenti e del Nucleo operativo e Radiomobile - Sezione Radiomobile, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Vibo Valentia, Cessaniti e in altre località del comprensorio vibonese.

Nel corso delle attività, finalizzate alla prevenzione dei reati e alla sicurezza della circolazione stradale, sono state denunciate in stato di libertà 14 persone per diverse violazioni di natura penale.

In quattro sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, poiché sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

Altri quattro conducenti sono stati denunciati per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Uno di essi è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente ed è risultato positivo agli accertamenti tossicologici. Un altro si è rifiutato di sottoporsi ai test previsti dalla normativa.

Nello stesso contesto operativo i militari hanno denunciato quattro persone per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, poiché trovate in possesso di coltelli a serramanico di lunghezza compresa tra 15 e 21 centimetri senza giustificato motivo.

È stata inoltre denunciata una persona per guida senza patente con recidiva, con conseguente sequestro del veicolo ai fini della confisca, nonché un uomo già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora, sorpreso all’esterno della propria abitazione senza un giustificato motivo.