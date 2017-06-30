Non solo piazze ricoperte da sterpaglie e rifiuti abbandonati alla meno peggio: nei pressi dell’ospedale cittadino è possibile imbattersi anche in donne straniere che esercitano il mestiere “più vecchio del mondo”

Degrado ambientale e sociale a Vibo Valentia. Non solo le piazze ricoperte da sterpaglie, non solo bottiglie rotte e cestini divelti. Da molto tempo in pieno centro abitato, proprio di fronte all’ospedale “Jazzolino” sono arrivate pure le prostitute.

Donne straniere di mezza età che in pieno giorno e indisturbate mandano avanti la loro illecita attività. “Aspettiamo l’autobus” dice una di loro con accento straniero. Peccato che da lì non passi nessun autobus. C’è anche chi giustifica la loro presenza. Un uomo seduto su una panchina, a debita distanza, anche lui con accento straniero dice: “si stanno riparando dal sole, che c’è di male?”.

Piazza Gramsci è deserta. Per terra vetri rotti e sporcizia. Accanto ai cassonetti dell’immondizia vuoti un materasso, l’oblò di una lavatrice e scatoli pieni di vestiti usati.

Ci spostiamo dall’altra parte della città la situazione non cambia. In via Forgiari, in mezzo alla sterpaglie ci sono rifiuti, l’erbaccia invade parte della carreggiata. “E’ uno schifo!” commenta amareggiato un cittadino. Altra zona, stesso degrado: località Feudotto, zona residenziale. Attorno alle case si intravede un polmone verde, impossibile accedere al viale.

Qualcuno nelle scorse ore ha pensato di fare pulizia appiccando il fuoco. Ieri gli abitanti del popoloso quartiere sono stati costretti a rimanere sigillati in casa per via del fumo. Perché oltre al degrado sociale e ambientale, c’è anche il degrado culturale di chi per rimuovere un problema ne crea altri.

Questa mattina, uno sconsiderato ha appiccato il fuoco nei pressi di Moderata Durant(foto). Il fumo ha invaso la carreggiata creando seri rischi per gli automobilisti e rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia.