Il provvedimento firmato da Enzo Romeo dispone la sospensione delle attività dal 10 al 13 novembre per consentire derattizzazione e sanificazione. La decisione arriva dopo le nuove segnalazioni di roditori nell’edificio e le polemiche sollevate dall'opposizione

Non più soltanto alcune aule interdette, ma l'intero edificio scolastico chiuso per quattro giorni. Dopo le nuove segnalazioni sulla presenza di roditori e le polemiche che hanno accompagnato la gestione dell'emergenza igienico-sanitaria alla scuola Murmura di Vibo Valentia, arriva l'ordinanza del sindaco Enzo Romeo, che dispone la chiusura totale di Palazzo Gemini, sede dell'Istituto comprensivo statale Vespucci-Murmura, da domani, martedì 10 novembre, fino a venerdì 13 novembre compreso.

Il provvedimento, firmato oggi 9 novembre, prevede la sospensione di tutte le attività didattiche e amministrative, oltre a qualsiasi altra attività svolta all'interno della struttura, per consentire gli interventi urgenti di derattizzazione e la successiva sanificazione degli ambienti.

L'ordinanza del sindaco: chiusura fino al completamento degli interventi

Alla base della decisione c'è una comunicazione trasmessa dalla dirigente scolastica al Comune il 4 novembre, nella quale veniva segnalata la presenza di escrementi riconducibili a roditori nei locali al piano terra di Palazzo Gemini. A quella segnalazione hanno fatto seguito le prime operazioni straordinarie di posizionamento delle trappole e monitoraggio, affidate a una ditta specializzata.

Nell'ordinanza, la presenza di roditori negli ambienti scolastici viene considerata una «grave criticità igienico-sanitaria potenzialmente pericolosa per la salute e la sicurezza degli alunni, del personale docente e ATA».

Da qui la necessità di interrompere le attività per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di derattizzazione, rispettare i tempi tecnici necessari all'efficacia dei trattamenti e procedere alla pulizia e alla sanificazione dei locali.

La chiusura è prevista dal 10 al 13 novembre compreso, ma il provvedimento precisa che resterà comunque in vigore fino al completamento degli interventi e al ripristino delle necessarie condizioni igienico-sanitarie. Non è quindi escluso che lo stop possa protrarsi qualora le operazioni richiedessero tempi più lunghi.

Le polemiche di Cuore Vibonese sulla gestione dell'emergenza

La decisione del sindaco arriva dopo giorni di preoccupazione tra le famiglie e di contestazioni politiche. A sollevare pubblicamente il caso era stato soprattutto il gruppo consiliare di opposizione Cuore Vibonese, che aveva criticato la scelta iniziale di sospendere le lezioni soltanto in alcune aule, consentendo contemporaneamente il regolare svolgimento delle attività nelle altre.

«La sicurezza e la salute degli studenti non possono essere gestite a compartimenti stagni. Non possono esistere bambini di serie A e bambini di serie B», avevano denunciato i consiglieri Giuseppe Cutrullà, Danilo Tucci, Giuseppe Russo e Giuseppe Calabria, chiedendo spiegazioni sulle verifiche effettuate e sulle garanzie offerte alle famiglie.

Il gruppo era tornato sulla vicenda contestando le rassicurazioni fornite nei giorni precedenti e chiedendo interventi risolutivi. La chiusura dell'intero plesso rappresenta ora un cambio di passo rispetto alla prima gestione dell'emergenza, con l'obiettivo di intervenire su tutti gli ambienti prima della ripresa delle attività.

Il Comune ha disposto il coordinamento degli interventi urgenti da parte del settore competente e della ditta incaricata. L'ordinanza sarà inoltre trasmessa alla Prefettura e all'Asp di Vibo Valentia, oltre che comunicata all'istituto scolastico e alla cittadinanza attraverso i canali istituzionali.