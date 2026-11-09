I consiglieri Cutrullà, Tucci, Russo e Calabria denunciano il ripetersi del problema e chiedono spiegazioni al sindaco e agli assessori: «Le famiglie meritano rispetto, verità e risposte concrete»

«Non si può prendere in giro la preoccupazione dei genitori con promesse e dichiarazioni di circostanza. Le famiglie non chiedono favori, chiedono semplicemente che i propri figli possano frequentare una scuola in condizioni di sicurezza e igiene». Alla scuola Murmura di Vibo Valentia torna l'allarme topi e il gruppo consiliare di opposizione Cuore Vibonese punta nuovamente il dito contro l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Romeo. Dopo le rassicurazioni che, secondo i consiglieri, sarebbero state fornite alle famiglie nei giorni scorsi, le nuove segnalazioni riaccendono la polemica sulla gestione dell'emergenza igienico-sanitaria.

A firmare la dura nota sono i consiglieri Giuseppe Cutrullà, Danilo Tucci, Giuseppe Russo e Giuseppe Calabria, che denunciano il ripetersi di una situazione già al centro delle cronache e delle preoccupazioni dei genitori.

«Ancora topi alla scuola Murmura. Ancora una volta il problema si ripresenta, ancora una volta emergono criticità che avrebbero dovuto essere affrontate e risolte da tempo. E mentre le famiglie continuano a manifestare preoccupazione, l'Amministrazione comunale dimostra, nei fatti, di non essere in grado di gestire una situazione che richiede interventi seri, tempestivi e soprattutto definitivi».

Le rassicurazioni ai genitori e le nuove segnalazioni

Al centro della contestazione ci sono soprattutto gli incontri che si sarebbero svolti nei giorni scorsi tra i rappresentanti delle istituzioni e le famiglie degli alunni.

«Quello che lascia maggiormente sconcertati è che, proprio nei giorni scorsi, durante gli incontri con i genitori, sarebbero state fornite rassicurazioni sulla situazione e sugli interventi effettuati. Rassicurazioni che, alla luce delle nuove segnalazioni, si sono rivelate quantomeno premature e prive di riscontri concreti. Di fatto, si è cercato di tranquillizzare le famiglie senza che il problema fosse realmente risolto. E oggi i fatti smentiscono quelle parole».

Non è la prima volta che la presenza di roditori crea disagi nel plesso scolastico, attualmente ospitato a Palazzo Gemini, in località Pietra Intonata. Già il 28 settembre le lezioni erano state sospese in seguito alla segnalazione di topi nell'edificio. Il problema si era ripresentato anche nei primi giorni di novembre, quando il ritrovamento di escrementi aveva determinato la sospensione delle attività didattiche soltanto in alcune aule, suscitando una prima dura presa di posizione di Cuore Vibonese.

«Questo non è amministrare, è inseguire continuamente i problemi»

«Siamo di fronte a una gestione che appare sempre più incapace di affrontare anche le problematiche più elementari. Si interviene quando scoppia il caso, si convocano incontri, si distribuiscono rassicurazioni e poi, puntualmente, ci si ritrova al punto di partenza. Questo non è amministrare, è inseguire continuamente i problemi senza riuscire a risolverli».

Da qui la richiesta di spiegazioni rivolta direttamente al sindaco e agli assessori competenti: «Se gli interventi effettuati fossero stati realmente efficaci, oggi non saremmo nuovamente qui a parlare di topi alla Murmura. Qualcuno deve spiegare ai genitori perché le rassicurazioni ricevute non abbiano trovato conferma nella realtà e chi si assumerà la responsabilità di questa situazione».

«La misura è colma, servono interventi risolutivi»

La conclusione della nota è un nuovo affondo politico contro l'esecutivo comunale, accusato di affidarsi ad annunci e rassicurazioni senza affrontare definitivamente il problema.

«Come gruppo consiliare Cuore Vibonese denunciamo con forza questo modo di amministrare, fatto di annunci, promesse e risposte che non producono risultati. La città non può essere governata con le rassicurazioni di facciata, né si può pensare di mettere a tacere le legittime preoccupazioni dei cittadini con qualche incontro istituzionale».

E infine: «La misura è colma. Non servono altre riunioni per rassicurare i genitori, servono interventi risolutivi. Non servono altre parole, servono responsabilità. E se questa Amministrazione non è in grado di garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate all'interno di una scuola, ha il dovere di spiegare ai cittadini perché continua a non riuscirci».