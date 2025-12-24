I militari dell’Arma hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Torino dopo la condanna definitiva

I carabinieri della Stazione di Vibo Valentia hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Torino - Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di un uomo residente a Vibo, condannato in via definitiva per il reato di rapina, commesso nel capoluogo piemontese nel 2024.

L’uomo è stato arrestato in esecuzione del provvedimento giudiziario e, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso un istituto di detenzione, come disposto dall’Autorità giudiziaria.