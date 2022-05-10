Da tempo vivevano in condizioni disagiate. Ad allertare i carabinieri ed i vigili del fuoco è stato un vicino di casa insospettito dai cattivi odori. Ritrovati morti anche due gatti

Fratello e sorella, di 69 e 64 anni, sono stati trovati privi di vita a Vibo Valentia in via Matilde Serao, una traversa di via Accademie Vibonesi. E’ stato un vicino di casa (nonchè proprietario dell’appartamento) sentendo forti odori provenire dall’appartamento ad allertare i carabinieri ed i vigili del fuoco. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno ritrovato nell’appartamento due cadaveri ed anche due gatti morti. Fratello e sorella, dalle prime informazioni, da tempo vivevano in condizioni disagiate e con diversi gatti di cui uno è stato trovato in fin di vita e poi affidato all’associazione Argo che ha provveduto a trasferirlo in una clinica. Sarà in ogni caso il medico legale a stabilire ora e cause dei due decessi. Da un primo esame pare che i due cadaveri, in stato di decomposizione, si trovassero sul terrazzo dell’appartamento (posto al terzo piano) da almeno 15 giorni. L’uomo è stato trovato avvolto con una coperta ed il suo corpo copriva anche quello della sorella. Attorno, a vegliarli, anche altri gatti. L’appartamento è stato ritrovato sporco ed in disordine, ma soprattutto con odori irrespirabili. Nulla fa pensare al momento ad un’intrusione dall’esterno da parte di estranei o malviventi.