Un’attività capillare e articolata su tutti i principali ambiti di competenza istituzionale: è questo il quadro che emerge dal bilancio delle attività svolte nel 2025 dal Comando di Polizia locale di Vibo Valentia. Nel corso dell’anno è stata ulteriormente rafforzata la presenza sul territorio con l’obiettivo di garantire maggiori livelli di sicurezza urbana, legalità e tutela dell’interesse pubblico, nonché di accrescere nella cittadinanza la percezione di un controllo costante ed efficace.

L’azione della Polizia locale si è sviluppata a 360 gradi. Sono stati intensificati i controlli stradali, le attività di contrasto agli illeciti edilizi – con particolare riferimento alle irregolarità legate al Superbonus 110% – e gli interventi contro il degrado ambientale, i reati predatori e quelli contro la Pubblica Amministrazione, comprese fattispecie di peculato. L’attività ha inoltre riguardato danneggiamenti, omicidio stradale, truffe di varia natura anche economiche, reati ambientali, occupazioni abusive di immobili pubblici ed esercizio abusivo della professione, oltre ad altre condotte illecite di rilievo penale e amministrativo.

Nel complesso, l’attività svolta ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di oltre 115 persone, al sequestro di diversi immobili e alla richiesta di misure limitative della libertà personale nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di gravi violazioni di legge.

Accanto alla polizia giudiziaria, è stata condotta un’intensa azione di controllo nel settore del commercio e della polizia amministrativa, finalizzata alla tutela della legalità economica e della concorrenza. I controlli hanno consentito di individuare numerose attività commerciali prive dei necessari titoli autorizzativi, con conseguente attivazione delle procedure di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) per la chiusura delle attività abusive. Nei casi più gravi si è proceduto anche al deferimento all’Autorità Giudiziaria per il reato di esercizio abusivo della professione.

Particolarmente rilevante l’attività di polizia stradale. Nel corso del 2025 sono stati effettuati oltre 200 posti di controllo, con accertamenti e contestazioni per violazioni quali la guida in stato di ebbrezza, l’uso del telefono cellulare alla guida, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, la circolazione con veicoli privi di copertura assicurativa, sottoposti a fermo amministrativo o in violazione di diversi divieti. Complessivamente sono stati elevati oltre 17.500 verbali, tra cui 183 per occupazione abusiva di stalli riservati alle persone con disabilità, a tutela delle fasce più deboli della popolazione.

Per quanto riguarda gli incidenti stradali, nel 2025 sono stati rilevati oltre 200 sinistri, di cui due con esito mortale e oltre 70 con persone ferite. Nell’ambito delle sanzioni accessorie sono state ritirate 62 patenti di guida, decurtati complessivamente 1.955 punti patente e sequestrati 22 veicoli.

Rilevante anche l’impegno in materia ambientale: oltre ai procedimenti penali, sono stati elevati più di 110 verbali per violazioni al Testo Unico Ambientale e ai regolamenti comunali, a conferma dell’attenzione riservata alla tutela del territorio e della salute pubblica.

Accanto all’attività operativa esterna, nel corso del 2025 è stata svolta una costante e significativa attività amministrativa interna. Il personale ha curato l’istruttoria, il rilascio e il controllo delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali, le occupazioni di suolo pubblico e i passi carrabili, garantendo anche la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte. Parallelamente, è stata assicurata un’attenta gestione economico-finanziaria, indispensabile per la continuità operativa e il corretto impiego delle risorse disponibili.

Tutti i risultati conseguiti sono stati ottenuti in un contesto di gravissima carenza organica di personale che da tempo caratterizza il Corpo di Polizia locale di Vibo Valentia. L’operatività è stata garantita grazie all’impiego di personale stagionale e, soprattutto, al sacrificio del personale in servizio, che ha spesso rinunciato a ferie, riposi e benefici contrattuali, assicurando una presenza costante e qualificata sul territorio.

Il bilancio del 2025 restituisce dunque l’immagine di una Polizia locale attiva, presente e fortemente impegnata che, nonostante le difficoltà strutturali, ha operato con professionalità, dedizione e senso del dovere al servizio della comunità vibonese.