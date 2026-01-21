Il Comune di Vibo Valentia ha reso noto che, già a partire dai primi giorni di dicembre, ha avviato un «attento monitoraggio della situazione relativa ai disservizi denunciati dalla cittadinanza nel rapporto con la Soget, concessionaria della gestione tributi per conto dell’ente».

Disservizi e disagi che abbiamo raccontato anche attraverso le pagine de Il Vibonese – con la cronaca di un’ordinaria giornata di rabbia e rassegnazione tra i cittadini in fila nella sede Soget – e a cui ora l’amministrazione comunale ha deciso di dire basta.

Il Comune – riporta una nota –, «ascoltando e accogliendo le istanze dei cittadini che lamentavano, in particolare, emissione di fatture errate, accertamenti non dovuti e lunghe attese agli sportelli, ha ritenuto necessario intervenire in modo deciso, trasformando le proprie osservazioni in una formale diffida nei confronti della Soget, accompagnata da una sanzione amministrativa e da una richiesta perentoria di risoluzione delle problematiche segnalate».

A seguito di tale intervento, la Soget «ha risposto celermente attivando nuove modalità operative finalizzate a migliorare l’accessibilità e la qualità del servizio, con l’obiettivo di garantire una risposta più efficace e tempestiva alle esigenze dell’utenza».

In merito alla vicenda, l’amministrazione dichiara: «La nostra priorità è tutelare i diritti dei cittadini e garantire servizi efficienti e trasparenti. Non possiamo tollerare che i vibonesi continuino a subire disagi per disservizi che compromettono la loro quotidianità. Continueremo a vigilare affinché gli impegni assunti da Soget vengano rispettati e affinché ogni cittadino possa ricevere l’assistenza e le risposte che merita».

A seguito della diffida ad adempiere, la società ha attivato un sistema di prenotazione online, disponibile al seguente link https://servizi.sogetspa.it/SJPCWeb/faces/Assistenza/crea_appuntamento.xhtml. È inoltre operativo un servizio di assistenza telefonica attraverso i seguenti canali: call center 085.3850800 da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:30, il martedì e giovedì anche pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30. Nelle sedi territoriali di Vibo Valentia e Vibo Marina è attivo il numero 0963.1948028 disponibile durante l’intero orario di ufficio, nonché il numero verde gratuito 800.624309.

Sull’effettiva efficacia ed operatività dei nuovi servizi adottati dalla Soget l’amministrazione comunale proseguirà in un’attenta attività di monitoraggio.