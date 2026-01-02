Disagi in vista per i cittadini di Vibo Valentia, che nella giornata di domani – 3 gennaio – potrebbero trovarsi a che fare con la mancanza d’acqua. Il Comune ha infatti avvisato che, a seguito di una comunicazione pervenuta oggi da Sorical, si verificherà nella giornata del 3 gennaio una riduzione della portata idrica a causa di un intervento urgente e indifferibile per una rottura rinvenuta sulla condotta adduttrice dello schema idrico, precisamente in località Ropolà di Soriano.

I lavori di riparazione sono già in corso e presumibilmente saranno completati, da quanto scrive Sorical, nella giornata odierna. I serbatoi di Vibo Valentia – riferiscono dal Comune – sono oggetto di «chiusura serale al fine di recuperare i livelli ottimali; pertanto, a causa della sospensione per effettuare la riparazione in questione, la risorsa idrica arriverà nei serbatoi nella serata di oggi, non raggiungendo i livelli massimi di accumulo e conseguentemente causando, nella giornata di domani 3 gennaio carenza agli utenti finali. L’Amministrazione comunale si scusa per il disagio arrecato e assicura che si procederà con la massima celerità per il ripristino del normale servizio».

Per aggiornamenti, si invita a consultare i canali ufficiali del Comune.