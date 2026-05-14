Il quartiere Moderata Durant entra nel piano degli interventi di manutenzione straordinaria del Comune di Vibo Valentia. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Enzo Romeo, ha approvato il progetto per il rifacimento della sede viaria e della segnaletica stradale, su proposta dell’assessore alla Manutenzione Francesco Colelli. L’importo dei lavori è di circa 62mila euro.

L’intervento riguarda una delle aree più popolose della città, da anni interessata da condizioni di degrado soprattutto in alcuni tratti viari. Il provvedimento, spiega l’amministrazione, arriva al termine di un percorso tecnico che ha coinvolto più settori comunali e che ha consentito di individuare criticità e priorità operative.

L’istruttoria tecnica e i fondi Peep

Il via libera della Giunta arriva dopo una istruttoria tecnica condotta in sinergia dagli uffici comunali di Manutenzione, Urbanistica e Segreteria generale. Un lavoro svolto, precisa il Comune, «nelle more dell’adozione degli atti propedeutici all’acquisizione delle aree viarie interessate» e finalizzato a definire «un quadro completo delle criticità e delle priorità operative».

I lavori saranno finanziati con fondi di bilancio comunale destinati alle aree Peep, risorse che l’amministrazione ha scelto di indirizzare verso interventi considerati urgenti e non più rinviabili.

Colelli: «Sblocchiamo una situazione di stallo ultradecennale»

A spiegare il senso dell’intervento è l’assessore Colelli, che lega il provvedimento non solo alla sistemazione delle strade di Moderata Durant, ma anche a un programma più ampio di recupero dei quartieri cittadini.

«Aree densamente popolate come Moderata Durant – sottolinea l’assessore Colelli – sono rimaste prive di adeguata manutenzione per troppi anni. Con questo intervento, che sblocca una situazione di stallo ultradecennale, avviamo un programma più ampio per ridare ai nostri quartieri la dignità che meritano».

In particolare, Colelli pone l’accento su «un contenzioso tra chi ha realizzato le opere e il Comune, che ha sempre congelato tutto, obbligando le varie amministrazioni a non prendersi la responsabilità di quelle aree». «Coraggio - sottolinea in un post sui social - che non è mancato a questa amministrazione e al sindaco Enzo Romeo. In quel quartiere vivono cittadine e cittadini vibonesi, che non hanno alcuna responsabilità di ciò che è stato fatto in quella porzione di territorio, che meritano di vivere in un quartiere completato e non in un limbo eterno». E ancora: «Le risorse non basteranno certo per tutto, ma è un inizio. Creare la segnaletica e dare finalmente un senso di marcia a strade che diventano delle strettoie, dove ognuno fa quel che crede, è la priorità».

L’assessore annuncia anche ulteriori passaggi amministrativi e tecnici: «Dopo una ricognizione puntuale delle risorse disponibili, insieme al dirigente Filippo Nesci procederemo con ulteriori opere di recupero dal degrado, restituendo qualità e sicurezza agli spazi urbani».