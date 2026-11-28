VIDEO | Ambienti angusti e assenza di laboratori e palestra. Gli studenti scrivono al sindaco Romeo, mentre il carteggio tra Comune e dirigenza scolastica restituisce il quadro di una situazione ancora in attesa di risposte

Una storia che attraversa generazioni di vibonesi, segnata da diversi trasferimenti e da una questione logistica che, nel corso degli anni, non sembra aver trovato una soluzione definitiva. La scuola media statale Luigi Bruzzano di Vibo Valentia si trova oggi a fare i conti con le condizioni di un edificio che presenta evidenti carenze sotto il profilo della conservazione e della funzionalità degli ambienti, sollevando interrogativi sulla sua effettiva adeguatezza allo svolgimento delle attività didattiche.

La sede storica dell’istituto è quella dell’ex collegio dei Gesuiti, nel cuore del centro storico, i cui locali ospitano oggi alcune aule del Conservatorio Fausto Torrefranca. L’immobile in cui attualmente si svolgono le lezioni risale invece al ventennio fascista, periodo durante il quale era adibito a comando militare, come testimoniano alcuni elementi ancora riconoscibili sulla facciata.

Già dall’esterno sono visibili i segni di un avanzato deterioramento. In alcuni punti il distacco del materiale che riveste gli elementi in cemento armato ha lasciato scoperte persino le armature in ferro. Fenomeni la cui entità e incidenza sulla sicurezza dell’immobile richiederebbero puntuali approfondimenti tecnici.

All’interno, le criticità riguardano anche la conformazione stessa degli ambienti. A separare le aule è un corridoio di dimensioni particolarmente ridotte, la cui adeguatezza rispetto alle esigenze di evacuazione in caso di emergenza costituisce un ulteriore aspetto da chiarire. A ciò si aggiungono pareti interessate da crepe e distacchi d’intonaco, porte deteriorate e infissi che, in alcuni casi, non garantirebbero un’adeguata protezione dagli agenti atmosferici.

Particolarmente problematica anche la situazione dei servizi igienici, condivisi indistintamente da alunni, alunne e personale docente. L’edificio è inoltre privo di laboratori di scienze, arte e musica, così come di una palestra nella quale poter svolgere regolarmente le attività motorie.

Dopo le segnalazioni della dirigente scolastica, a intervenire direttamente sulla vicenda sono stati gli stessi studenti, attraverso una lettera aperta indirizzata al sindaco Enzo Romeo. Nel documento i ragazzi descrivono le difficoltà con cui sono chiamati a confrontarsi quotidianamente: finestre che non si chiudono correttamente, infiltrazioni di pioggia, ambienti polverosi che provocano disagi soprattutto agli alunni allergici.

Non manca un riferimento all’impegno degli insegnanti, ai quali gli studenti riconoscono il merito di rendere più accogliente un contesto caratterizzato da numerose carenze. Nella lettera, oltre a invitare il primo cittadino a prendere personalmente visione delle condizioni dell’edificio, gli alunni manifestano il desiderio di tornare nella sede storica della Bruzzano.

Sul piano amministrativo, la documentazione relativa alle interlocuzioni delle ultime settimane consente di ricostruire i passaggi compiuti per fronteggiare almeno una parte delle problematiche segnalate.

Con una nota protocollata il 27 ottobre 2026 , il sindaco Romeo ha manifestato la disponibilità dell’amministrazione comunale a valutare la messa a disposizione dei locali seminterrati della attuale Bruzzano, da destinare ad attività complementari al servizio scolastico, e degli impianti sportivi dello Sporting Club per quattro giornate settimanali.

A Vibo Valentia la scuola media statale “Bruzzano”, presenta evidenti criticità strutturali che mettono costantemente in pericolo studenti, docenti e personale scolastico. La soluzione sarebbe quella di farla tornare nella sua sede originaria, l'ex convento dei Gesuiti.

Il successivo 12 novembre, la dirigente scolastica Domenica Cacciatore ha comunicato, con una nota protocollata, di accogliere la proposta relativa agli impianti sportivi, subordinandone l’utilizzo alla risoluzione delle criticità riscontrate dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto durante un sopralluogo effettuato il giorno precedente. La dirigente ha chiesto anche la trasmissione di un verbale attestante l’avvenuta esecuzione degli interventi e la disponibilità degli spazi per tre giorni alla settimana.

Quanto ai locali seminterrati, prima di esprimere il proprio assenso, la dirigente ha richiesto un sopralluogo congiunto alla presenza dei tecnici comunali e del responsabile della sicurezza dell’istituto, con relativa verbalizzazione e precisazione della destinazione d’uso degli ambienti. Il 19 novembre, il primo cittadino ha comunicato la propria disponibilità a concordare la prima data utile per effettuare il sopralluogo.

Il carteggio, però, riguarda prevalentemente il reperimento di spazi aggiuntivi e lo svolgimento delle attività motorie. Non emerge, dai documenti, una soluzione organica alle problematiche che interessano la sede scolastica nel suo complesso.

Una possibile soluzione potrebbe passare attraverso una riorganizzazione degli immobili che attualmente ospitano parte delle attività scolastiche e accademiche della città.

Si tratterebbe di riportare la Bruzzano nei locali dell’ex collegio dei Gesuiti, trasferendo le attività del Conservatorio Fausto Torrefranca attualmente ospitate al suo interno nell’edificio dell’ex scuola Maria Immacolata, un tempo gestita dalle suore.

L’operazione consentirebbe, qualora ne fosse accertata la fattibilità, di affrontare contestualmente anche il problema della frammentazione delle sedi del Conservatorio, concentrandone le attività in due immobili posti l’uno di fronte all’altro.

Al di là delle possibili soluzioni logistiche, rimane centrale la necessità di fare chiarezza sulle condizioni dell’edificio. La presenza quotidiana di studenti e personale all’interno dell’immobile impone che a tali interrogativi siano fornite risposte documentate, attraverso accertamenti tecnici e, laddove necessari, interventi tempestivi.

Le segnalazioni della dirigenza e la lettera degli studenti delineano una situazione ormai portata all’attenzione delle istituzioni. Ed è proprio la conoscenza delle criticità segnalate a rendere centrale il tema delle responsabilità amministrative. La tutela dell’incolumità di studenti e insegnanti passa anche dalla capacità di intervenire preventivamente, evitando che l’accertamento di eventuali responsabilità debba avvenire soltanto all’indomani di un evento dalle gravi conseguenze.